Tras un trabajoso acuerdo con los bancos y con la mira apuesta en reactivar el consumo que no logra despegar al nivel que mueva con más fuerza la rueda de la economía, el gobierno se dispone a lanzar este lunes el plan Ahora 30 para la compra con tarjetas de crédito de electrodomésticos de línea blanca como heladeras, lavarropas, lavavajillas y cocinas. Aunque no se descarta que el plan incluya otras líneas de electrodomésticos. Simultáneamente, se extenderá al Plan Ahora 12 que venció el 31 de julio.

El anuncio lo hará hoy el presidente Alberto Fernández.

El Ahora 30, plan de pago de largo aliento, se logró acordar después que e Gobierno aceptara el pedido delos bancos de aumentar la tasa de interés que financiará el programa.

Los bancos exigían una serie de requisitos para poder ofrecer esta herramienta crediticia que finalmente fueron aceptados por el Estado. En ese sentido, se les permitió aumentar las tasas de interés, que pasarán del 25% actual al 29% anual en pesos específicamente para este plan.

El argumento de los bancos es que no es lo mismo financiar compras a un año o año y media como (Ahora 12 o Ahora 18) con esta nueva opción a dos años y medio.

Pero para convencer a las entidades bancarias de apoyar el Ahora 30 y renovar el Ahora 12 en un contexto inflacionario incierto, la semana pasada el Banco Central sancionó una normativa que aumentó del 6 al 8 por ciento el cupo que los bancos pueden dedicarle a este programa con beneficios en encajes, es decir, en la parte de los depósitos que deben depositar en el BCRA como resguardo.

Con esta medida, aquellos bancos que más presten para este plan podrán disponer de mayor liquidez para comprar Leliq al 37 por ciento anual con parte del efectivo mínimo.

El objetivo de dar un incentivo de 30 cuotas a través de la tarjeta de crédito es el de impulsar el consumo en los meses previos a las elecciones.

Un renovado Ahora 12

Uno de los objetivos del nuevo "Ahora 12" es incorporar más rubros al programa, aunque no hay aún no hay certeza sobre los pedidos de algunos sectores para recuperar algunos beneficios. Es el caso del rubro de indumentaria y calzado, al cual dejaron con 3 y 6 cuotas desde marzo pasado -hasta ese momento tenían 12- y de los fabricantes de teléfonos celulares, excluidos del programa en octubre de 2020. Los empresarios de ambos sectores hicieron gestiones ante el Ministerio de Desarrollo Productivo pero no tuvieron ni un sí ni un no. Sucede que el sector tuvo un invierno muy negativo.

Al cabo del primer trimestre, estos sectores habían sido dados de baja del programa como una suerte de "castigo" por haber subido fuertemente los precios, precisamente porque podían camuflarlos con los plazos de financiamiento. Además, el Gobierno notó que los consumidores usaban más los planes a 3 y 6 cuotas, por lo que no valía la pena cubrir el costo de un financiamiento que no se usaba demasiado.

En cuanto a la reincorporación de los celulares, desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) dijeron que el Gobierno se había comprometido a evaluar el retorno del producto al Ahora 12 luego del acuerdo para que el sector mantuviera congelados los precios de los aires acondicionados, televisores, celulares y hornos a microondas hasta octubre.

Impacto económico

En el primer semestre del año, las ventas acumuladas de Ahora 12 alcanzaron los 363.871 millones de pesos en 30.5 millones de operaciones. Durante junio el rubro más requerido fue electrodomésticos con 39% por ciento de ventas totales.

Una fuerte baja en el registro de fallecidos

Otras 51 personas murieron y 6.083 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 105.772 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.935.847 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó ayer el Ministerio de Salud.

Un 31,54% (1.919 personas) de los infectados de hoy (6.083) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

De los 4.935.847 contagiados, el 92,81% (4.581.132) recibió el alta y 248.943 son casos confirmados activos. Se realizaron en las últimas 24 horas 54.673 testeos El reporte consignó que fallecieron 27 hombres y 23 mujeres, mientras que una persona de la Ciudad de Buenos Aires que fue reportada sin dato de sexo. Ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires 1.435 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 484; en Catamarca, 155; en Chaco, 206; en Chubut, 44; en Corrientes, 376; en Córdoba, 696; en Entre Ríos, 142; en Formosa, 148; en Jujuy, 160; en La Pampa, 190; en La Rioja, 192; en Mendoza, 155; en Misiones, 172; en Neuquén, 152; en Río Negro, 146; en Salta, 155; en San Juan, 17 (Sin actualizar); en San Luis, 195; en Santa Cruz, 6; en Santa Fe, 450; en Santiago del Estero, 245; Tierra del Fuego, 38; y en Tucumán, 124.