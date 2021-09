El domingo por la mañana, Sergio tuvo un accidente con su moto. Cayó al piso, se golpeó la cabeza contra el cordón de la vereda y quedó inconsciente. Fue trasladado al hospital Bicentenario de la localidad de Juan José Castelli, provincia de Chaco, y lo que vivió fue un calvario.

Un grupo de jóvenes que pasaba por el lugar y lo vio tendido en el suelo, llamó a la policía y avisó a la familia. La ambulancia tardó más de una hora en arribar a la escena y trasladarlo hasta el establecimiento sanitario.

Sergio sufrió una fractura expuesta de tobillo y cuando llegó al hospital fue atendido por médicos y enfermeros que lo entablillaron con una caja de cartón a la que rodearon de papel y gasa, ante la falta de insumos.

A raíz del golpe en la cabeza, el joven de 35 años recuerda poco de lo que pasó. “Lo único que me acuerdo es que sufrí mucho dolor y me quisieron hisopar”, dijo en diálogo con TN y La Gente.

La odisea de Sergio no terminó allí, ya que a raíz de la gravedad del caso, debió ser trasladado a otro hospital, el de Intendente Roque Sáenz Peña, que queda a 150 kilómetros de Castelli, donde quedó internado a la espera de que se recupere de la heridas, mientras los médicos definen si habrá que operarlo por la fractura.

“Ahora estoy bien porque me está atendiendo. Mi reclamo no es contra los médicos y enfermeros de Castelli, porque ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían. No puedo creer que un hospital tan grande no tenga lo mínimo y necesario. Acá vive mucha gente que se merece ser atendida de la mejor manera”, agregó en diálogo con este medio.

Cecilia es hermana se Sergio y fue quien compartió en el portal de periodismo ciudadano la foto de su hermano en un de los pasillos del hospital. Recordó que hace cuatro años otro de sus hermanos fue baleado y en el hospital Bicentenario de Castelli tampoco lo atendieron. Al igual que Sergio fue trasladado a Roque Sáenz Peña pero murió a los pocos días.

“Juan José Castelli es un pueblo grande, y no hay otros hospitales cerca. Lamentablemente tenemos que recorrer muchos kilómetros para conseguir una buena atención. No tienen insumos, o tienen nada. Es un hospital que tendría que estar bien equipado para brindar la atención que nos merecemos. Por eso le pido a los directivos, al intendente y al gobernador que se ocupen del tema, porque esto pasa hace mucho años y nadie nos da una solución”, concluyó indignada.