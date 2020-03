Un vigilador privado de un edificio del partido bonaerense de Vicente López fue atacado a puñetazos por un inquilino al que acusó de no cumplir con el protocolo de aislamiento ante la pandemia de coronavirus luego de haber regresado de los Estados Unidos.

Tras el hecho, el agresor quedó aprehendido con arresto domiciliario por "lesiones", informaron fuentes policiales y judiciales.

La agresión, que quedó filmada por las cámaras de seguridad del lugar y cuyas imágenes se viralizaron por las redes sociales, provocó la reacción del presidente Alberto Fernández, quien pidió ser "severos" con quienes "no acepten la cuarentena" y aseguró que iría "personalmente a encerrarlo".

El vigilador terminó en el hospital con el tabique nasal fracturado.

"Estoy buscando dónde vive ese señor para encerrarlo personalmente yo, para que todos entiendan que no se puede jugar de ese modo", afirmó en declaraciones a Radio 10 el Presidente, al ser consultado sobre lo sucedido.

"Ese señor va a pagar las consecuencias de lo que ha hecho, más allá de las lesiones que le ha causado al pobre guardia, es un verdadero irresponsable que no puede circular. Con esos personajes tenemos que terminar, no tienen noción del daño que causan", concluyó el Presidente.

El hecho ocurrió cerca de las 21.20 del sábado en un edificio situado en Rosales 2793, en la localidad de Olivos, en el mencionado partido de la zona norte del conurbano, cuando el vigilador identificado por la Policía como Gustavo Granucci denunció la agresión por parte de un inquilino.

Según las fuentes, el ataque se produjo en la garita del vigilador, adonde el inquilino, identificado como Miguel Ángel Paz, se presentó visiblemente molesto y comenzó a insultar al empleado de seguridad porque éste le había advertido que no cumplía con el protocolo de sanidad dispuesto por el Gobierno Nacional ante la pandemia de coronavirus para las personas que regresan de viajes de países extranjeros donde circula el virus.

"La c... de tu madre, ¿vos me estás amenazando a mí?", dijo el vecino a Granucci, quien le respondió que no lo estaba "amenazando" cuando le decía que le iba a aplicar una multa. "Vos no estás cumpliendo con el protocolo de sanidad, tomatelá de acá, salí de la guardia", le pidió el vigilador, a lo que el inquilino se rehusó y dijo: "¿Vos querés tener un problema conmigo? "Entonces, Granucci lo empujó hacia el exterior de la garita, a raíz de lo cual el inquilino le propinó una serie de puñetazos (al menos 20) en la cabeza y en la espalda, al tiempo que volvió a insultarlo. "Te voy a matar, la c... de tu madre", amenazó el vecino, vestido con una remera blanca, pantalón corto y zapatillas, al final de la golpiza y antes de retirarse del lugar le dijo: "¿Querés seguir haciéndote el loco conmigo?"