Un hombre caminó infartado cuatro cuadras a la vera de la Ruta 3, a la altura de la localidad de Tres Arroyos, luego de que el chofer del micro en el que viajaba lo obligara a bajarse del ómnibus.

Raúl Peinado, de 69 años, tomó el pasado sábado un ómnibus en Mar del Plata para ir a la ciudad rionegrina de Sierra Grande. Pero sufrió un grave percance a la altura del peaje de ruta 3 en cercanías a esa localidad bonaerense.

“Alrededor de la 1 de la madrugada del domingo, él se sentía mal, descompuesto. Ante su insistencia, el chofer del ómnibus lo hizo bajar sobre el kilómetro 522, haciéndole firmar una planilla previamente para dar cuenta que lo hacía por su propia voluntad”, contó su hija Carolinaen declaraciones al portal de noticias 0223.com.

Relató que su papá “se fue caminando, con su valija y bolso a cuestas hasta la estación de peaje lindante, donde dos efectivos policiales que realizan allí la custodia habitual lo socorrieron”. Allí, los uniformados llamaron una ambulancia que lo trasladó al Hospital Pirovano. En la guardia, el doctor Gabriel Guerra confirmó que el hombre había sufrido un infarto.

Su familia, indignada con la empresa de micros de la empresa Don Otto, contrató una abogada para que realice la denuncia pertinente. “Todavía no sabemos qué fue lo que firmó, pero yo no voy a parar hasta que no den cuenta de la gravedad de lo que hicieron”, afirmó la hija de Raúl.