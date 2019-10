El economista Matías Kulfas contradijo al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, sobre una hipotética intención del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, en avanzar en una reforma laboral en caso de que ganar las elecciones y dijo que "no tiene ningún asidero".



"La Argentina no necesita ninguna reforma laboral", advirtió Kulfas, a quien se menciona como uno de los principales nombres para convertirse en el próximo ministro de Economía si el Frente de Todos se impone en las urnas el próximo 27 de octubre.



Según su visión, el asesor económico aclaró que un cambio global en las normativas laborales se trata de una "solución mágica" a descartar, e indicó que cualquier modificación se debe "trabajar sector por sector, analizar dónde hay problemas para mejorar".



"Lo he conversado incluso con Miguel Acevedo, con gente de la Unión Industrial", remarcó el exgerente general del Banco Central luego de las declaraciones que realizó el dirigente empresario, en las que afirmó que Alberto Fernández "ve como posible una reforma laboral".



Sin embargo, reconoció que existe en algunos sectores "convenios laborales que tienen 40, 50 años de antigüedad y no han sido actualizados", mientras que en otros casos ""hay actividades que son relativamente nuevas, que ameritan alguna revisión o marco específico".



"El problema de la Argentina es cuando aparecen estas miradas en torno a soluciones mágicas", dijo en declaraciones radiales.