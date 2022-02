El festival Lollapalooza Argentina, que se realizará el 18, 19 y 20 de marzo próximo en el Hipódromo de San Isidro, exigirá a todo el público mayor de 13 años acreditar el esquema completo de vacunación, aplicado al menos 14 días antes de cada jornada.



El pase libre Covid deberá constar de las dos dosis recomendadas o la dosis única cuando corresponda, como por ejemplo en el caso de la vacuna Cansino, y quienes no cumplan con este requisito tendrán tiempo de devolver sus tickets entre el 15 y el 28 de febrero, informó la organización local.



En tal sentido, la fecha límite para completar el esquema de vacunación será el 3 de marzo para quienes tengan entrada para la jornada del 18, el 4 para quienes concurran el 19 y el 5 para los que asistan en la última fecha.



El estricto protocolo para esta séptima edición del famoso encuentro, que tendrá como principales atracciones a Foo Fighters, The Strokes y MIley Cyrus, busca brindar "seguridad a los fans, artistas y todo el personal involucrado en la realización del festival", informaron los organizadores.



Quienes no cuenten con el pase libre Covid y deban gestionar la devolución de la entrada deberán hacerlo a través de la página www.allaccess.com.ar.