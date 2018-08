Revelaciones. Según López, a través de La Cámpora, Máximo Kirchner recaudaba fondos ilegales.



Lo que trascendió es que el exfuncionario involucró al hijo de Cristina Kirchner como parte de un engranaje que se encargaba de recaudar fondos ilegales durante el kirchnerismo.



López mencionó a Máximo Kirchner "en el contexto de La Cámpora" y la recaudación de dinero para la política, también apuntó contra Néstor y Cristina Kirchner y Julio De Vido como los responsables de la recaudación de dinero ilegal.



Es más, aseguró que los 9 millones de dólares que tenía en el bolso que intentó esconder en el convento de General Rodríguez, en 2016, era dinero de este circuito ilegal proveniente de la obra pública para financiar la política.

López sigue esperando que Bonadio homologue su declaración.

Según revelaron ayer los diarios Clarín y La Nación, durante las más de seis horas de declaración ante Stornelli, López aseguró que fue instruido por el kirchnerismo para juntar dinero durante la campaña de 2013 con el único fin de destruir la candidatura de Sergio Massa.



Sobre el episodio en el convento, López dijo que estos bolsos "tienen relación con las coimas que se investigan en esta causa (de los cuadernos K), son parte de la misma maniobra. El dinero de los bolsos no era mío, era de personas de la política", reiteró.



López aseguró que intentó esconder los 9 millones de dólares, 153.000 euros y 59.000 pesos en el convento "por órdenes de otras personas" y remarcó que ese dinero no enriqueció su patrimonio.



Tras su declaración, el exfuncionario K pidió ingresar al programa de testigos protegidos, por lo que fue sacado del penal de Ezeiza y trasladado a un lugar secreto, en resguardo de su seguridad.



Ahora se espera la decisión del juez de la causa, Claudio Bonadio, quien tiene que determinar si la confesión de López es homologada o no, y hasta podría pedirle más información.

Bolso en la estatua de Néstor

Una estatua de Néstor Kirchner emplazada en la localidad santacruceña de Río Turbio amaneció ayer vandalizada. Le colgaron un bolso, en referencia a la causa de los cuadernos de las coimas en la era K. También se incluyó una pintada en forma de grafitti con la palabra "chorros".