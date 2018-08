Prendió el ventilador. José López nombró a decenas de intendentes pero no habría mencionado a ningún gobernador.

José López estuvo ayer nuevamente ante el juez Claudio Banadio y en esta nueva declaración indagatoria sostuvo que la denuncia en su contra por enriquecimiento ilícito fue armada por el gobierno kirchnerista "para tenerlo de rehén".



La causa a la que se refiere el exsecretario de Obras Públicas comenzó en 2008 y tuvo su pico en 2016, cuando el exfuncionario fue encontrado revoleando bolsos con casi 9 millones de dólares en un convento en General Rodríguez. Desde entonces está detenido y enfrenta un juicio oral. Ahora, la estrategia de su defensa es vincular esta causa con la de los cuadernos de las coimas para morigerar su condena con aportes que pueden ser determinantes para desentrañar el entramado de los retornos en la obra pública en la era K.



La novedad fue que ayer el pupilo del exministro de Planificación, Julio De Vido, aportó a la causa de los cuadernos del exchofer, Oscar Centeno, fue el nombre de la persona que (según él) le dio el dinero de los bolsos para que lo ocultara en el convento de General Rodríguez.



Pero la identidad del supuesto verdadero dueño de los bolsos con dólares, euros y pesos, no



trascendió ya que este dato está bajo estricta reserva judicial. Así, el juez Bonadio tiene margen para avanzar en la investigación y evaluar una eventual citación a indagatoria de la persona señalada por López.



Después de mucho tiempo y varias indagatoria, López había cambiado su relato. De mantenerse en silencio, hace un par de semanas reveló que el dinero de los bolsos no le pertenecía. En principio, se creyó que este giro sólo era para morigerar la condena en la causa por enriquecimiento ilícito, pero con la causa de los cuadernos de las coimas en la obra pública se animó y fue más a fondo en su confesión hasta llegar a revelar el nombre de quien le habría entregado los bolsos.



López sumó más detalles sobre el supuesto sistema de recaudación ilegal de dinero del retorno de la obra pública en la era K. El exfuncionario apuntó contra intendentes. Algunos medios de prensa nacional hasta arriesgaron un número. Serían 91 ediles. Pero no habría nombrado gobernadores. En este sentido, el juez Bonadio ya tendría decidido a llamar a indagatoria a todos los nombrados por cada uno de los arrepentidos. Por eso, a medida que van revelándose los nombres, algunos van presentándose de manera voluntaria.



El exfuncionario kirchnerista apuntó hacia Néstor y Cristina Kirchner como responsables del esquema de recaudación de "fondos ilegales"; vinculó los bolsos con U$S 9 millones que lo llevaron a prisión con los sobornos que investiga Bonadio e indicó que él respondía a los "lineamientos que bajaba Julio De Vido", desnudando así un esquema arraigado en el extinto Ministerio de Planificación.



Anoche, al cierre de esta edición, se especulaba que el juez Bonadio iba a homologar el acuerdo de testigo arrepentido que pidió López.