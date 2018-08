Derecho. Hijo de padres desaparecidos, Wado De Pedro (derecha) se graduó en Derecho en la UBA y tiene un posgrado en Administración Pública.





José López , el exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo, declaró ante la Justicia que le entregaba dinero al dirigente de La Cámpora Eduardo "Wado" De Pedro para el financiamiento de Justicia Legítima, según fuentes que accedieron al contenido de las revelaciones del exfuncionario, a quien el juez Claudio Bonadio aceptó formalmente como "arrepentido".



María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de Justicia Legítima, una asociación de jueces, fiscales y funcionarios judiciales que promueve políticas en sintonía con el kirchnerismo, dijo que todos los aportes están en sus balances y provienen de las cuotas de los socios. Y advirtió que el grupo no recibió ninguna donación. "Si alguien le dio plata para entregar a Justicia Legítima, pues no lo hizo, y no hemos recibido un peso de nadie", enfatizó la excamarista.



Bonadio homologó el pasado viernes por la noche el acuerdo al que habían llegado López y el fiscal Carlos Stornelli para reducir su condena a cambio de los aportes que prestó para la investigación de corrupción contra la expresidenta y actual senador nacional, Cristina Fernández de Kirchner.



López se convirtió así oficialmente en imputado colaborador y sus revelaciones ya tienen valor en el expediente judicial que se inició con los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido. Los cuadernos mencionaban un circuito de recaudación ilegal de dinero de empresarios vinculados con las obras públicas. Empresarios corroboraron esas acusaciones.

>Denuncia por orden de CFK

El exmiembro del Consejo de la Magistratura y dirigente de La Cámpora, Julián Alvarez, admitió en la Justicia que denunció al juez Claudio Bonadio por orden de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En 2016, Bonadio convocó a Cristina en la causa "dólar futuro". Al momento de presentarse a declarar, la expresidenta recusó al juez. En el marco de ese incidente, se presentó un documento de una declaración de Alvarez hecha ante escribano público. En el instrumento público -al que tuvo acceso el sitio Infobae- Julián Alvarez manifestó: "en mi carácter de Consejero del Consejo de la Magistratura, y siguiendo expresas instrucciones (de Cristina), formulé denuncia por mal desempeño y solicité el juicio político del Dr. Claudio Bonadio".

Retoman allanamiento a Cristina en El Calafate

Después de ser interrumpido el viernes pasado, efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería retomaron ayer el allanamiento en la casa de Cristina Fernández de Kirchner en El Calafate, aunque por su importante extensión no lograron finalizarlo y continuará hoy.



El procedimiento se había iniciado durante la tarde del viernes y era el tercer y último en las propiedades de la senadora, ordenado por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas.



El operativo no pasó desapercibido en la tranquila localidad santacruceña de El Calafate. A la vivienda rodeada de álamos los efectivos de la Policía Federal y Gendarmería llegaron el viernes después de las 15.30, pero recién varios minutos después entraron a la casa de la exmandataria. Junto al jefe del operativo caminaba uno de los abogados de Cristina. Llevaron perros de la Aduana y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que recorrieron el predio y el interior de la vivienda.



Cuando iniciaron el operativo había alrededor de 50 personas afuera de la casa en la villa turística, y se generaron algunos momentos de tensión pero nada interrumpió el trabajo de las fuerzas federales que se prolongó hasta avanzada la noche.



El operativo realizado es similar al que se ejecutó en la casa de Río Gallegos y del barrio de Recoleta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también propiedad de la senadora. La orden de allanamiento indica que se debe tener en cuenta todo aquello que sea relevante para el expediente.



El personal de las fuerzas realizó tareas ambiente por ambiente de la propiedad y allí escanearon todas las paredes.