El Gobierno nacional confirmó ayer que en 2018 y 2019 habrá tres días de descanso "puente" o tres fines de semanas extralargos para promover la actividad turística, pero resulta que no serán feriados propiamente dichos ya que serán optativos para el sector privado, y si se trabaja, no se pagarán doble. Simplemente figurarán en el calendario como "días no laborales", como el Jueves Santo o el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, que recuerda el Genocidio Armenio.



Así las cosas, cada empresa podrá decidir darles o no el día libre a sus empleados. Y los que estén obligados a cumplir con sus tareas habituales no recibirán un plus salarial.



En los días no laborables no hay actividad en la administración pública ni se dan clases en las escuelas y universidades. Pero en la actividad privada prima la voluntad del empleador. "Si la empresa lo decide, el empleado tiene la obligación de asistir a trabajar. Entendemos que esto ayuda, porque no entorpece ni encarece el proceso productivo de pymes o industrias que tienen que cumplir con compromisos de exportación", dijeron desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



La Casa Rosada determinó que serán "días no laborables con fines turísticos" los días 30 de abril, 24 de diciembre y 31 de diciembre de 2018, que son tres lunes que anteceden al feriado por el Día del Trabajador, Navidad y Año Nuevo, respectivamente. En tanto, para 2019 serán no laborables los días 8 de julio, 19 de agosto y 14 de octubre, también lunes pero en este caso que anteceden los feriados por el Día de la Independencia, Paso a la Inmortalidad del General San Martín y Día del Respeto por la Diversidad Cultural, respectivamente.



El ministro de Turismo de Nación, Gustavo Santos, destacó la importancia de los fines de semana largos para la economía nacional ya que "representan el 27,5% de los viajes que realizan los argentinos durante el año y esto se refleja en empleo genuino y en el derrame en las economías regionales".



Luego de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 923/2017, que fija los "días no laborables con fines turísticos" para los años 2018 y 2019, conocidos también como "feriados puente", el titular del Ministerio de Turismo destacó su importancia porque le otorga "previsibilidad al sector".



La nueva ley de feriados Nº 27.399, establece que durante 2018 habrá 12 feriados inamovibles que son el lunes 1 de enero; carnaval (12 y 13 de febrero); Semana Santa (del 29 de marzo al 2 de abril); viernes 25 de mayo; lunes 9 de julio; lunes 20 de agosto; lunes 15 de octubre; y lunes 19 de noviembre.



A estos se les agrega los 3 puente con fines turísticos: 30 de abril; 24 de diciembre; y 31 de diciembre. En tanto, para 2019 habrá 4 feriados inamovibles que son carnaval (4 y 5 de marzo); Semana Santa (18 y 19 de abril); lunes 17 de junio; y 18 de noviembre, a los que se les suman los tres "puente": 8 de julio; 19 de agosto; y 18 de noviembre.



"El objetivo de nuestra gestión es tener un promedio de 9 fines de semana largos por año ya que son útiles y responden a una nueva demanda del turista que estila realizar varias escapadas durante el año", explicó el ministro de Turismo.



Los fines de semana largos representan el 27,5% de los viajes totales que realizan los argentinos durante el año, porcentaje que equivale a la temporada de invierno. Además, "la política de ordenamiento de feriados con fines turísticos ayuda a complementar las vacaciones para impulsar el turismo interno, ya que el país cuenta con un piso bajo de vacaciones por ley (2 semanas / 10 días hábiles) por debajo del mundo (16,2 días) y de la región (16 días)", destacaron desde el ministerio de Turismo.