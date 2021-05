A seis meses de la muerte de Diego Armando Maradona, los siguientes son los seis momentos clave analizados por los investigadores para llegar a la imputación por “homicidio simple con dolo eventual” que tiene a siete profesionales de la salud citados a indagatoria.



-30/10/2020 Cumpleaños en la cancha de Gimnasia:



Maradona fue homenajeado por su cumpleaños 60 en el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, club al que dirigía.



Las autoridades del fútbol argentino le entregaron una serie de plaquetas y regalos pero al "Diez" se lo vio muy deteriorado tanto en su movilidad como en el habla.



Tras el homenaje, se retiró a su casa, por entonces en el country Campos de Roca II, en Brandsen, sin ver cómo su equipo derrotó 3 a 0 a Patronato.





-04/11/2020 La operación:



Por decisión de su médico de cabecera y principal imputado en la causa, Leopoldo Luque, Maradona fue sometido a una neurocirugía por un hematoma subdural en la Clínica Olivos. La junta médica luego concluyó que la patología no ameritaba una intervención quirúrgica de urgencia.





-11/11/2020 La externación y la "internación domiciliaria":



Pese a que la prepaga Swiss Medical le recomendaba continuar el tratamiento de desintoxicación al alcohol de Maradona en un centro especializado, en un documento firmado por Luque, por la psiquiatra Agustina Cosachov y por Jana Maradona -una de la hijas del "Diez"-, se le otorga al DT de Gimnasia la externación de la Clínica Olivos y su traslado a una "internación domiciliaria" en la casa del country San Andrés de Tigre.





-25/11/2020 La muerte de Maradona:



Alrededor de las 11.30 la psiquiatra Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz llegan a la casa de Tigre para tener su visita periódica con Maradona. Al cabo de unos minutos, cuando ingresan a la habitación, notan que no reaccionaba. Comenzaron las maniobras de reanimación. Avisado de lo que sucedía en la casa, el propio Luque realizó a las 12.16 un llamado al 911 pidiendo una ambulancia "urgente2 para una persona en paro cardiorrespiratorio. A las 12.17, Maximiliano Pomargo, asistente personal de Maradona, hace el primer llamado a la línea de emergencias de la empresa Swiss Medical. La primera ambulancia llegó a las 12.28 y lo declaran fallecido.



La autopsia determinó como causa de muerte un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y una "miocardiopatía dilatada".



La hora de muerte de Maradona fue fijada en la autopsia a las 12.30, pero la junta médica concluyó que agonizó durante 12 horas.





-25/11/2020 La investigación:



La Fiscalía General de San Isidro conformó un equipo especial de tres fiscales e inició una investigación por “averiguación causales de muerte”.



Tras la autopsia y las primeros testimoniales, entre ellas las de las hijas de Maradona, los fiscales allanaron el 29 de noviembre el domicilio y el consultorio del médico Luque y el 1 de diciembre el de Cosachov. Les secuestraron sus celulares, que fueron piezas claves para reconstruir con sus mensajes lo referente a la atención médica de Maradona.



El juez de Garantías Orlando Díaz caratuló la causa como posible “homicidio culposo” y los fiscales sumaron otros cinco imputados: los enfermeros Dahiana Gisela Madrid y Ricardo Omar Almirón; el coordinador de los enfermeros Mariano Perroni (40); la médica que coordinaba la internación domiciliaria, Nancy Forlini; y el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz.



-03/05/2021 La Junta Médica:



Tras dos meses de deliberaciones, 17 de los 22 peritos que conformaron la junta médica que analizó las circunstancias de la muerte de Maradona, concluyó que era un paciente con pluripatologías que agonizó 12 horas antes de su muerte y calificó al equipo médico tratante como "deficiente", "temerario" e "indiferente" ante la posibilidad cierta de su muerte y que lo abandonaron "a la suerte".



Además, consideraron que el "Diez" "no estaba en pleno uso de sus facultades mentales", que el operativo montado en la casa de del barrio San Andrés de Tigre no era una internación domiciliaria y que pudo haber tenido "más chances de sobrevida" si hubiera estado en una clínica.



-19/05/2021 Las imputaciones:



Los fiscales citaron a declaración indagatoria a los siete imputados y agravaron la acusación al considerar la muerte de Maradona como un "homicidio simple con dolo eventual", delito con pena de entre 8 y 25 años de prisión.



Para los fiscales, los siete imputados colocaron a Maradona "en una situación de desamparo", lo abandonaron "a su suerte", se representaron "resultado mortal" y "continuaron con la atención deficitaria en una internación domiciliaria que no era la apropiada" y "condujeron al fatal desenlace del paciente que, de lo contrario, hubiese podido evitarse".