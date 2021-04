En sus más de 40 años de carrera como periodista, Mauro Viale le dio vida a un estilo personal y novedoso de hacer televisión, y también protagonizó varios episodios que quedaron para el recuerdo en la pantalla chica.

A continuación, un repaso por los hechos más recordados de Mauro Viale en televisión.

La pelea con Alberto Samid

Sucedió en el año 2002. Alberto Samid fue invitado al programa de Mauro Viale. El empresario se ofendió por un comentario del conductor y la discusión se transformó en un pase de facturas por temas personales que terminó en un enfrentamiento a golpe de puño.

“Yo estoy defendiendo la competitividad. Si tenemos una moneda más fuerte, acá se van a volver a abrir las fábricas”, argumentaba Samid. “Usted tiene un razonamiento primario”, respondía Mauro Viale, en un debate que fue subiendo de tono hasta llegar a chicanas fuera de lugar. “Si (yo) supiera cómo se llama… No se sabe si usted es Viale, José Pérez o Rodríguez”. “Pague los impuestos, Samid, déjese de joder”. “Ya los pagué”.

El conductor de América pretendió cerrar el entredicho estrechándole la mano, pero diciéndole: “Una última pregunta”. “Si usted me dice cómo se llama”, insistió el empresario. “¿No se anima a contestarme la última?” “Yo me animo a contestarle lo que usted quiera”. “Usted avaló la bomba a la AMIA”, sentenció Viale.

“Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo porque yo no hice nada de eso”, gritó Samid. Lo que pasó entonces generó vergüenza en aquellos días, tanto como si sucedería hoy: Samid y Viale se tomaron a golpe de puños. Técnicos y productores buscaron evitar la pelea. Fue inútil. El bochorno ya se había desatado, ingresando de inmediato a la memoria colectiva de los argentinos.

La discusión con Pablo Echarri

La “bronca” de Pablo Echarri con Mauro Viale se retrotrae al año 2002, cuando el padre del actor, Antonio Echarri, fue secuestrado. En ese momento, el periodista contestó un llamado al aire donde pregunta: “¿Cómo está la cosa?” Y, segundos después, se lo escucha decir: “¡Ah!” El gesto en su rostro denota una mala noticia. Para Echarri, la actitud de Viale fue imperdonable. Años después, en un cruce televisivo, el conductor y el actor se dijeron de todo.

”Mauro, jamás te vería en mi vida, lo sabés, ya te vi bastante. Te mando un cariño”, le dijo irónico Echarri a Tomás Dente, que en ese momento era cronista del ciclo Mauro 360. Inmediatamente, Viale recogió el guante y le contestó: “Sos un actor de cuarta categoría y las cosas que dijiste en televisión son horrorosas. Todo lo que hiciste con el secuestro de tu padre fue una chantada y fue muy fácil echarme la culpa a mí”. Hacia el final agregó: “Me importa un joraca que me mires, sos un actor del montón y si querés lo discutimos cuando quieras. No voy a permitir que me agreda este imbécil”.

Relator de fútbol en la década del ’80

Durante más de una década, en sus inicios en los medios, Viale fue la voz del fútbol. Su particular estilo, su formación periodística y sus conocimientos deportivos lo convirtieron en un destacado relator, uno de los más reconocidos de la televisión argentina.

En 1974 fue uno de los enviados especiales del viejo Canal 11 al Mundial de Alemania. Su carrera cobró mayor relevancia aún al ser designado relator de ATC, previo a la Copa del Mundo que se celebraría en la Argentina. Junto a Enrique Macaya Márquez no solo relató el Mundial de 1978, sino también los dos posteriores.

En el video, el relato de Viale del clásico que disputaron Racing e Independiente en el Cilindro de Avellaneda en la temporada 1986-87.

Figura de Fútbol de Primera en ATC

Además de relatar los partidos de fútbol, Viale fue una de la figuras del recordado y popular programa Fútbol de Primera. Tan trascendente era su nombre que en 1985 fue designado comentarista del partido principal de la fecha.

En el invierno de 1989 Fútbol de Primera fue traspasado de ATC a Canal 9. Tras este cambio, inesperadamente, Viale dejó el relato y el periodismo deportivo.

El cruce de Diego Maradona y Mauricio Macri en su programa

Sucedió en el programa Mediodía con Mauro. El conductor sacó al aire al futbolista que hacía referencia a los dichos de Mauricio Macri, presente en el estudio de televisión. “Macri dijo que tenía miedo de que yo me muera adentro de la cancha con la camiseta de Boca”, decía el Diez. “¿Y por qué dijo eso?”, repreguntaba Mauro. “Y porque es un pelot... No sé”, contestaba el astro del fútbol.

En vivo, sentado a metros de Viale, Macri escuchaba con atención el audio de Maradona. “No es fácil lo que te dijo Diego”, le dice Viale. Macri, pensativo, con la mano debajo del mentón, elabora una respuesta y sale del paso con un mal chiste. “Me duelen los malos entendidos”, cerró.

Pizza en vivo con Maradona

En 1997 Viale recibió a Diego Maradona, cuando todavía era jugador de Boca, y a su mánager, Guillermo Coppola, en Mediodía con Mauro. Varias cajas de pizza llegaron al estudio para agasajar al Diez, y tanto los camarógrafos como los técnicos y los curiosos que se encontraban en el lugar aprovecharon para almorzar.

Viale hizo lo posible para que las cámaras enfocaran a Maradona, el protagonista del programa. Pero la pizza parecía ser más importante y la atención de todos los presentes ya se había desviado.

Entrevista al padre Julio César Grassi

En 1993, Mauro Viale llevó a su programa La mañana” al padre Julio César Grassi para debatir acerca del HIV. En una mesa de debate donde hay varios homosexuales, tras la proyección de un video sobre el tema, el cura se cruza con el Dr. Alfredo Miroli, médico inmunólogo.

“Nosotros tenemos un mandamiento que dice ‘no cometerás adulterio’, que es muy claro. Frente a eso mandamiento, cuando se promueve el preservativo de una manera tan feliz nos parece que estamos promoviendo lo que el mandamiento dice que no”, dice Grassi, ante la mirada de Viale y Miroli