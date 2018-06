Aída Ayala. La diputada chaqueña está acusada de lavado de dinero. Cambiemos basó su salvataje en que ya había logrado la eximición de prisión.

Lo que la oposición denomina la "doble vara" de Cambiemos sobre los desafueros quedó expuesta esta semana en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja. Mientras en el Senado presionaba para apurar el debate para tratar el desafuero de Cristina Fernández, los diputados oficialistas firmaron un dictamen que rechaza el desafuero de la legisladora radical Aída Ayala, solicitado por la jueza federal Zunilda Niremperger por presunto lavado de dinero.



Ayala está acusada de haber sido la "jefa de una banda" dedicada al lavado de activos "con la finalidad de malversar fondos provenientes de las arcas de la municipalidad de Resistencia" cuando era intendenta.



Cambiemos argumentó que la Cámara Federal de Chaco le concedió a Ayala el pedido de eximición de prisión pese a que la jueza Niremperger ratificó su procesamiento y el pedido de prisión preventiva.



"El pedido de desafuero se tornó abstracto porque la magistrada lo formuló a efectos de citar a indagatoria a la diputada Ayala. La diputada ya se presentó dos veces a declarar. Además, corresponde rechazar este desafuero porque no hay posibilidad de detener a la legisladora, porque la Cámara le concedió la eximición de prisión", explicó el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (Pro-Cambiemos).



El dictamen fue firmado por los miembros de Cambiemos (aunque la diputada Graciela Ocaña lo hizo en disidencia parcial) y por la diputada Carla Carrizo, de Evolución Radical.



La oposición, en cambio, no lo suscribió: el kirchnerismo, por caso, denunció que existe un "doble estándar" en beneficio de los diputados de Cambiemos en detrimento del diputado y exministro de Planificación Julio De Vido. El exfuncionario, actualmente detenido, fue desaforado en noviembre tras el pedido de prisión preventiva que formuló la Justicia en primera y segunda instancia.



El kirchnerista Marcos Cleri comparó el caso Ayala con Julio De Vido y denunció que la "arbitrariedad política" del oficialismo tiene como objetivo "perseguir a todo aquel que piensa distinto".



Cleri también le apuntó al apuro del oficialismo para tratar el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner por la causa del memorandum con Irán, donde -recordó "no hay nadie detenido", mientras que en la causa en que se investiga a Ayala "están todos presos, excepto ella".



Para el exdirigente radical y hoy diputado kirchnerista, Leopoldo Moreau, la actitud del oficialismo frente al desafuero de Ayala "dejó al desnudo el doble estándar en el Parlamento, en los medios de comunicación y en el Poder Judicial" y remarcó que el trámite que impuso Cambiemos en la comisión "marchó en consonancia con la defensa de la diputada" ante la Justicia, que encabezó Ricardo Gil Lavedra.



Los diputados de Cambiemos desestimaron los cuestionamientos del kirchnerismo. Y criticaron con dureza la actuación de la jueza; es que según el oficialismo las acusaciones contra Ayala fueron fogoneadas en la Justicia por el peronismo chaqueño para obstaculizar su candidatura a gobernadora de Chaco en 2019.