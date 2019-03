Además de su exitosa actividad como empresario, Franco Macri ocupó un lugar destacado en las revistas del corazón por algunos romances de alta exposición.

Macri, que murió este sábado a los 88 años, estuvo casado entre 1958 y 1980 con Alicia Blanco Villegas, y entre 1982 y 1986 con Cristina Greffier. Con ellas tuvo cinco hijos: Mauricio, Alejandra, Gianfranco, Mariano y Florencia.



Cristina Greffier (centro), tras la liberación de su hija Florencia, que fue secuestrada en 2003.

Sin embargo, también se recuerdan sus romances con algunas celebridades y figuras del quehacer artístico local.

La relación más destacada fue la que tuvo con Flavia Palmiero. El romance duró dos años, entre 1998 y el 2000, y terminó con una fiesta en Punta del Este. Por entonces, Flavia tenía 34 años y Macri 69.

“Al principio prácticamente yo no sabía quién era”, contó Palmiero sobre su relación con Macri. “Era el tío de mi mejor amiga, Daniela. Yo me separo y no sabía que él me había visto una vez y le había gustado”, agregó.

“Pasó un año de mi separación y él me manda a invitar a su fiesta de fin de año de Punta del Este. Yo no estaba en ese circuito, por eso no sabía quién era, y mi amiga me dijo que su tío estaba enamorado de mí. Estuvo quince días insistiendo y a mí me parecía una locura. El último día, cuando me volvía a Buenos Aires, me puse lo peor que encontré como para que no quiera verme más, me senté y a los diez minutos me impactó. Fue muy interesante, muy cordial y esa misma noche me dijo que estaba enamorado de mí”, recordó la ex conductora, que terminó enamorándose de Macri, que la doblaba en edad.

“Me encantó cómo me trataba, el compromiso que tenía conmigo. Me protegía, me hacía sentir muy bien, me hacía feliz. Me gusta el hombre protector, inteligente, que tenga un contenido. De a poco, me enamoré de él”, resaltó.

Otra de las parejas más conocidas de Franco fue Evangelina Bomparola. La diseñadora mantuvo una relación amorosa de 8 años con el fundador de Socma, entre 1990 y 1998.

A Bomparola, Macri la definió como "una mujer espectacular" hace algunos años, en charla con la revista Hola.



Evangelina Bomparola, en 2012.

Evangelina es hoy una de las mejores amigas de Juliana Awada, la esposa de Mauricio Macri.

Clara Bordeu fue otra de las parejas del fundador de SOCMA. Sobrina del corredor de autos Juan Manuel Bordeu, protegido de Juan Manuel Fangio, es también prima de Ivonne Bordeu, quien fue la primera esposa de Mauricio Macri y madre de sus hijos Agustina, Jimena y Francisco.