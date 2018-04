La Asociación Bancaria convocó a un paro nacional de 48 horas para el próximo martes y miércoles, en un nuevo capítulo del conflicto que sostienen por la falta de acuerdo paritario con las cámaras empresariales.



La Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, remarcó en un comunicado que buscó "destrabar el conflicto" con reuniones "con los presidentes de Adeba (Asociación de Bancos Argentinos) y de ABA (Asociación de Bancos de la Argentina)". El gremio agregó en el texto difundido que "el presidente de Abapra (Asociación de Bancos Públicos y Privados) y de ABE (Asociación de la Banca Especializada) están fuera del país hasta mañana", por hoy.



El sindicato cuestionó que "la última propuesta formal de los bancos es un aumento en tres cuotas: 7 por ciento (que ya abonan), 4 por ciento en julio y 4 por ciento en octubre". Además, en un comunicado de prensa difundido ayer, afirmó que las cámaras del sector "no quieren abonar la compensación que deben (enero) y reducen en un 50 por ciento la del Día del Bancario".



"No cumplen los fallos judiciales. Con este Gobierno se sienten impunes. Está a la vista que no hay seguridad jurídica", sentenció La Bancaria al anunciar la nueva medida de fuerza. La Bancaria realizó el viernes último un paro nacional de 24 horas en demanda de "salarios justos y dignos" y del cumplimiento de acuerdos previamente firmados, como la aplicación de la cláusula gatillo de 2017. El gremio rechazó el aumento salarial que procuran otorgar este año -en el contexto de la pauta oficial- las cuatro cámaras y el Banco Central. El Ministerio de Trabajo puede convocar a gremios y cámaras del sector para volver reunirse la semana que viene. Télam

