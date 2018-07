El Ministerio de Salud de la Nación confirmó el viernes pasado dos nuevos casos de bebés con sarampión en la Ciudad y en Provincia de Buenos Aires, que elevaron a tres los casos de este tipo en lo que va del año. Los nuevos afectados son un varón de 5 meses y una nena de 6 meses, que tuvieron fiebre, exantema, tos y conjuntivitis. Y ahora las autoridades dieron un gran paso en la investigación para determinar cómo se contagiaron, un dato clave para poder frenar a tiempo un posible brote.

El principal hallazgo se difundió este lunes por la noche. En un comunicado, la cartera nacional sanitaria informó que los estudios hechos en el Instituto Malbrán confirmaron que los bebés se enfermaron con un tipo de sarampión "idéntico al circulante en otros países de la región de las Américas".

"Se trataría de casos secundarios relacionados a una nueva importación", indicaron. Además, remarcaron que no es la cepa identificada en otro caso en abril, "descartando circulación viral sostenida".

Según se halló, uno de los bebés tenía sarampión "D8 linaje Mvi/Hulu Langat.MYS/26.11". Y en el otro, "datos preliminares demostrarían un origen en común". Según un informe reciente de la Organización Panamericana de la Salud, se trata de una cepa que se identificó en 2017 en Venezuela, país que atraviesa un brote grave de la enfermedad.

Hasta horas antes, las autoridades sanitarias contemplaban entre las hipótesis sobre lo ocurrido que los bebés hayan entrado en contacto con personas que llegaron de viaje de otro país.

"Se está estudiando el tema desde dos puntos de vista", contó a Clarín Ángela Gentile, presidenta de la Comisión Nacional para la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y Rubéola Congénita en Argentina.

"Desde el punto de vista epidemiológico, se está viendo que los dos chiquitos se brotaron con diferencia de 24 horas y los dos habían concurrido al Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.

Entonces, se está haciendo una búsqueda activa en el Elizalde, hacia atrás, para ver si ha habido consulta de algún caso de algún chico que viajó a otro país", explica Gentile.

La experta recordó un caso ocurrido en marzo, que fue el primero detectado en 2018. En aquel caso, "el chico justo había estado en la sala de espera con un turista que había venido de Tailandia", sostiene.

El virus del sarampión se contagia 4 días antes y hasta 4 días después de la erupción. Por eso, se investigaba si los nenes se cruzaron en la ex Casa Cuna, cuatro días para atrás, con algún chico proveniente de Venezuela, Italia, Rumania o Rusia, países donde hay brotes de la enfermedad.

El virus del sarampión es muy contagioso. No solo pasa de persona a persona 4 días antes y 4 días después, sino que también permanece suspendido en el aire durante dos horas. "Es decir, que si estoy acá y tengo sarampión, me voy, y en la misma habitación entra otro en el lapso de dos horas desde que yo me fui, se puede contagiar", ejemplificó Gentile.

Según contó, también están estudiando en estos días al entorno de los dos chicos. Ninguno de los nenes tiene hermanos, y tampoco van al jardín maternal. Pero sí se está investigando a sus familias. Por ejemplo, si los papás recibieron visitas que pudieran haberlos contagiado.

"Los equipos técnicos de la Ciudad, de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación continúan trabajando para hallar la fuente de infección de ambos casos, como así también en el seguimiento de potenciales contactos para lograr la detección precoz de eventuales casos secundarios", explicó en el comunicado el Ministerio de Salud de la Nación.

