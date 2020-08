Hugo Sigman, el dueño del Grupo Insud al que pertenece la empresa Abxience que producirá la vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford y del laboratorio AstraZeneca en Argentina, dijo ayer que "Latinoamérica va a tener la vacuna en el mismo momento que Estados Unidos y Europa".

"Latinoamérica va a tener la vacuna en el mismo momento que Estados Unidos y Europa, a diferencia de lo que pasó con la gripe A y otras pandemias en las que Argentina y otros países en vías de desarrollo recibieron las vacunas después que los países centrales", sostuvo Sigman en declaraciones radiales.

El dueño del Grupo Insud, que también está conformado por la empresa Inmunova que se encuentra al frente de la producción de suero equino para Covid-19, señaló que "el pedido de AstraZeneca fue que hagamos la producción a riesgo".

Esto es porque la vacuna, si bien ha tenido resultados exitosos en las fases 1 y 2, aún no ha terminado la fase 3 por lo que todavía no está aprobada. "Esto significa que el consorcio que hemos conformado con la Fundación Slim se compromete a que si la vacuna se aprueba ya tendremos listas las dosis, y si no, las destruiremos", añadió.

"La aprobación para sí o para no va a estar en el mes de diciembre o enero y nosotros vamos a empezar a producir la vacuna ahora", dijo.