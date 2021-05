El promedio de casos diarios de coronavirus en la Argentina aumentó un 26% en la última semana respecto de la anterior, situación que se observa en 19 jurisdicciones, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, donde hasta hace siete días las notificaciones descendían pero ahora también se registra un incremento.



"Ayer el promedio de casos diarios a nivel nacional (que toma los últimos siete días) fue de 25.773 y el de fallecidos de 495, mientras hace una semana el promedio de notificaciones era de 20.526 y de fallecidos 421 diarios", describió a Télam la docente e investigadora Soledad Retamar.



Retamar, quien integra el Grupo de Investigación en Bases de Datos (GIBD) de la Facultad Regional Concepción del Uruguay, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), señaló que, de esta forma, "se consolida la tendencia al crecimiento que veíamos la semana anterior".



"Esto es independientemente de la actualización de datos que hicieron algunas provincias, tanto en casos (Formosa) como en fallecidos; los casos diarios a nivel nacional son un 26% más que la semana previa", apuntó.



Por su parte, el AMBA -conformado por Ciudad de Buenos Aires (CABA) y los partidos bonaerenses del Conurbano- también presentó esta semana un aumento respecto de la previa, una situación diferente a la que se había observado la semana pasada que venían con un descenso en la misma comparación.



Retamar detalló que ayer "el promedio de casos de la Provincia de Buenos Aires era de 9.956 y en Ciudad de Buenos Aires de 2.523, mientras que el 12 de mayo esos promedios eran de 8.713 y 2.172, respectivamente, es decir que crecieron un 14% en PBA y un 16% en CABA".



Al hacer un análisis de cada provincia, el físico e investigador del Conicet Jorge Aliaga señaló que "a diferencia de hace unos días atrás, hoy la razón de casos de casi todas las jurisdicciones aumentó; esto quiere decir que en esta semana prácticamente todas las provincias tienen más casos que la anterior".



"Esto se ve muy claro en el interior del país, pero también comenzó a haber crecimiento en AMBA", puntualizó.



Para el exdecano de Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y actual secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham, este rebrote en CABA y el Conurbano puede deberse a distintos factores, entre ellos "que las medidas se van dejando de cumplir y que bajó la temperatura y la gente está más encerrada".



Un indicador que para Aliaga es clave es la movilidad. "Si uno mira el gráfico de movilidad de CABA lo que se ve es que el aislamiento estricto en la Argentina duró 15 días en marzo de 2020, luego comenzó a relajarse, y cuando llegas a movimientos como los que hubo en diciembre y marzo la curva de casos comienza a aumentar", describió.



"Al principio de las últimas medidas (que se adoptaron hace más de dos semanas y vencen el próximo viernes 21 de mayo) se logró bajar la movilidad a los niveles de enero, pero ya empezó a relajarse de vuelta y no alcanzó a hacer bajar la curva todo lo que hubiera hecho falta", describió Aliaga.



En referencia al resto del país, Retamar coincidió en que los casos aumentaron respecto de la semana previa en todas las provincias menos en Misiones y San Luis, en tanto que en Corrientes, Jujuy y Tierra del Fuego la curva está "estable" pero no muestra un claro descenso aún.



Además, advirtió que en San Luis y Tierra del Fuego, "la incidencia de casos sobre habitantes continúa muy alta".



Sobre los fallecidos, Aliaga indicó que "los 745 muertos que fueron notificados ayer no eran atrasados, sino que son personas que murieron en las últimas tres semanas y esto es producto de la suba de casos; evidentemente cuando hay 20 mil notificaciones diarias de contagios los decesos son de alrededor de 400 por día".



"Por supuesto que en caso de no haber personas vacunadas el escenario hubiera sido mucho peor; pero estamos teniendo muchos muertos por día como consecuencia de la gran cantidad de contagios", aseguró.



En relación a la ocupación de camas en las Unidades de Terapia Intensiva, el Ministerio de Salud informó ayer que unos 5.813 pacientes con Covid-19 se encontraban internados, casi 400 más que lo notificado hace una semana (12 de mayo).



Al respecto, el jefe de terapia intensiva del sanatorio privado Otamendi y miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), Arnaldo Dubin, pidió hoy "restricciones más fuertes como volver a la Fase 1" para mitigar la segunda ola de coronavirus, ya que, según aseguró "la situación es verdaderamente dramática".



"Tenemos un sistema de salud absolutamente colapsado; no especulemos con 2 ó 3 camas libres; la situación es verdaderamente dramática", dijo el médico El Destape Radio, y aclaró que sus opiniones son a título personal y no representan a ninguna entidad.



En el mismo medio, el director de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, afirmó que "los hospitales provinciales de la red AMBA siguen con una alta ocupación de camas, con un promedio de 79 por ciento en terapia intensiva".



Frente a este escenario, el especialista consideró que lo peor que puede pasar es el colapso del sistema sanitario, que impediría dar respuesta de manera adecuada no solo a los pacientes con Covid-19, sino a otras patologías.



Ayer, la médica infectóloga Elena Obieta aseguró a Télam que para mitigar el incremento de contagios "hay que testear, rastrear casos, asilar a contactos estrechos, sospechosos y positivos, y aplicar un 'lockdown' de 14 días que cumplamos todos y, luego, seguir controlando, además de vacunar", e insistió en que "ninguna medida sirve si no va a cumplirse".



En este contexto, y ante el vencimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el 21 de mayo, el Ministerio de Salud se reunirá esta tarde y hasta el viernes con especialistas de distintas áreas para definir cómo siguen las medidas.