Los casos diarios de coronavirus descendieron a nivel país un 40% en el último mes al pasar de 33.171 reportes el 23 de mayo considerando el promedio de los últimos 7 días, a 20.657 el 20 de junio, en tanto los pacientes con Covid-19 en terapia intensiva también disminuyeron esta última semana.



"Cuando uno ve el número de casos confirmados por semana epidemiológica en todo el país, en las últimas tres semanas se va profundizando y consolidando el descenso", informó hoy la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en su conferencia de prensa semanal.



La titular de la cartera sanitaria detalló que "la semana 21 (del 24 de mayo al 30) comparada con la 20 (del 17 de mayo al 23) hubo una disminución del 10% de los casos en todo el país; la 22 (del 31 de mayo al 6 de junio) comparada con la 21, del 12%, y la semana 23 (del 7 de junio al 13), del 22%".



A nivel país la semana con más notificaciones fue la 20 cuando se alcanzó el domingo 23 de mayo un promedio de 33.171 casos diarios y desde entonces comenzó un descenso: 30.589 casos diarios promedio el 30 de mayo; 28.833 el 6 de junio; 24.107 el 13 de junio hasta llegar al domingo pasado con 20.657, un 40% menos que ese "pico" de mayo.



Al analizar las cifras por regiones, Vizzotti describió que "en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) la variación de la semana 22 a la 23 es un descenso del 22,5% y en el centro, sin contar la región del AMBA, es 23,85%".



Con respecto a eses mismo período, la ministra informó que "en Cuyo la disminución es del 22,83%; en NOA, del 13,83%; en el sur, el descenso más importante, del 34,68 % y en NEA, de 15.9%".



Según el cuadro que elabora la docente e investigadora Soledad Retamar en base a los datos oficiales, si se contempla la razón o crecimiento (cantidad de casos en los últimos 14 días versus los 14 días previos), ayer sólo la provincia de Jujuy se encontraba "en rojo" (con esta variable superior a 1,2).



En el resto de las provincias, al realizar la misma comparación, los casos sólo crecieron -y muy poco- en San Juan; mientras en todas las otras jurisdicciones bajaron.



Sin embargo, si se analiza la situación en relación a la incidencia (cantidad de casos acumulados en los últimos 14 días cada 100.000 habitantes), todas las provincias continúan todavía en rojo, lo que significa que en las últimas dos semanas registraron más de 150 casos por 100 mil habitantes.



En relación a la ocupación en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de pacientes con Covid-19, Vizzotti enfatizó que "otro dato relevante es que es la primera semana, desde las semanas 14 y 15 que había empezado a aumentar, que hay un descenso en el número de personas internadas en terapia intensiva".



"Esto genera un alivio en la tensión del sistema de salud en muchos de los aglomerados urbanos que tenían una tensión y una preocupación relevante sobra la posibilidad del sistema de salud de dar respuesta", indicó.



En referencia a este escenario, ayer la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) publicó su informe semanal en el que concluyó que "existe una alta ocupación de camas con un leve descenso en relación a las semanas anteriores".



Este último relevamiento, que consiste en una encuesta a instituciones públicas y privadas de todo el país (aunque no al total por lo que la SATI advierte que sus conclusiones no están sobre las estadísticas oficiales), se realizó el 18 de junio y participaron 181 UTIs, con un total de 3.353 camas.



La ocupación promedio fue del 89%, siendo Covid-19 positivos el 65% de las personas internadas.



De los pacientes con coronavirus internados, el 78% requirió asistencia respiratoria mecánica (ARM) y 6% cánulas de alto flujo (CAFO); en tanto sólo el 11% de las instituciones indicó que tenía capacidad de expansión de camas, cifra mayor a la de la semana anterior que había sido el 9%.



Centros de salud de ocho provincias respondieron tener una ocupación todavía superior al 90% (CABA y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero).



En AMBA, con 52 UTIs analizadas (1.270 camas), el informe indicó que al 19 de junio había una ocupación del 90% que es "inferior a la registrada en semanas anteriores, con un aumento de pacientes 'no Covid'".



Sin embargo, el 52% de las instituciones todavía reportan no tener camas libres.



En cuanto al avance del plan nacional de vacunación contra la Covid-19, Vizzotti informó que el 32% de toda la población del país ya cuenta con una primera dosis.



Además, la mitad de los mayores de 20 años ha iniciado su esquema de vacunación y ese porcentaje asciende a cerca del 90% en los mayores de 60.



“De esas personas mayores de 60 años casi el 30% ha completado su esquema de vacunación”, añadió la funcionaria y aseguró que “vamos a seguir completando todos los esquemas de vacunación de todas las personas con todas las vacunas, tal como nos comprometimos”.