En comprensión de textos y lectura hay progresos que animan al festejo pero en la resolución de problemas hay muchos desafíos por superar. Estos son los resultados generales que sobresalen del Operativo Aprender 2018 que ayer dio a conocer el Gobierno.



La evaluación determinó que casi ocho de cada diez alumnos de sexto grado alcanzaron los niveles más altos de rendimiento en Lengua en las pruebas Aprender que se tomaron el año pasado para conocer el nivel educativo, lo que representa una mejora de 8,5% respecto de 2016. En Matemáticas, en cambio, el 43% de los estudiantes (hace dos años eran 41%) no alcanza los niveles esperables para sexto grado: es decir, no puede resolver problemas que requieran identificar información no explícita o que involucren dos o más operaciones en los distintos conjuntos numéricos.



Además, se redujo la brecha entre los chicos a los que les fue mejor y a los que les fue peor en la evaluación, pero esto fue porque todos mejoraron. Las escuelas más vulnerables, aquellas a las que les fue peor en la medición anterior, fueron las que más progresaron.



En el Gobierno se sienten felices: el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, apunta que más del 75% de los estudiantes alcanzaron los niveles de desempeño esperados en Lengua. Hace dos años, apenas el 66,8%. Las mejoras en Lengua se notaron en todas las provincias, tanto en escuelas rurales, como urbanas, públicas y privadas.



En Matemáticas, ‘si bien se observan leves mejoras en 9 provincias los desafíos persisten ya que un 42,6% de los estudiantes se ubica en los niveles de desempeño más bajos (básico y por debajo del nivel básico)‘ y un 57% alcanza niveles altos, datos similares a los de dos años atrás, refirió el informe.

El Operativo Aprender se realizó en octubre pasado a 574.000 alumnos de sexto grado de la escuela primaria de 19.600 establecimientos de todo el país.



Finocchiaro señaló al respecto que ‘se redujo la brecha educativa‘ al destacar que el 75% de más de medio millón de estudiantes evaluados obtuvieron calificaciones satisfactorias o muy altas en Lengua. Además, destacó que disminuyeron un 7,4% las notas mas bajas en Lengua, ‘lo que marca una reducción real de la brecha educativa‘. Además, apunto que estas mejoras en Lengua se registraron ‘porque decidimos comenzar por ahí el fortalecimiento de los programas educativos, porque es lo que permite comprender los textos y las consignas del resto de las materias‘.



En cuanto a Matemáticas aseguró que ‘no hubo mejoras significativas respecto a la evaluación de 2016 pese a que se notaron leves repuntes en nueve provincias, pero eso no incidió en el promedio nacional‘. ‘Pronto vamos a lanzar el programa Aprender Matemáticas‘, añadió.



En el Operativo Aprender 2018 participaron el 94% de las escuelas, 6 puntos porcentuales más que en 2016, mientras que ocho de cada diez estudiantes respondieron a la prueba, 8 puntos porcentuales más que hace dos años.



La región en la que más disminuyó la brecha educativa en Lengua fue la Patagonia, donde la diferencia entre 2016 y 2018 fue de 15 puntos porcentuales. Además ‘se redujo la dispersión entre los estudiantes que se ubican en los dos niveles de desempeño más bajos y aquellos que están en los dos niveles más altos‘, destacó el informe. De acuerdo al nivel socioeconómico de los alumnos, 13,4% de los del escalón bajo y que van a escuelas estatales obtuvieron bajas calificaciones en Lengua, frente al 7,9 de los que concurren a escuelas de gestión privada.