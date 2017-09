La expresidenta y candidata a senadora, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió con intendentes de la tercera y primera secciones electorales bonaerenses, con quienes, tras evaluar el desempeño que la fuerza tuvo en las PASO, diagramó el segundo tramo de campaña, con cambios que apuntan a sumar votos especialmente en el interior bonaerense.



"Uno tiene que buscar votos en los lugares en los que le fue bien, pero también en los que no tuvo un buen desempeño", dijo una fuente que participó en la reunión, realizada recientemente. "En municipios como La Matanza, ¿podés crecer más?", preguntaron retóricamente intendentes en el encuentro, antes de responder: "Un poco, sí, pero no mucho más". Así, las miradas apuntan principalmente a los municipios del interior bonaerense, donde Cambiemos tuvo su mejor desempeño.



Los intendentes pidieron a Cristina llegar con un mensaje claro al electorado, "explicando que lo que se elige ahora es la cantidad de manos que pueden sumarse" a los parlamentos (nacional y provinciales), "para frenar el ajuste del presidente Mauricio Macri", explicó a Télam uno de los intendentes de la primera sección.



"Cristina ya es senadora, igual que Bullrich (Esteban). Lo que se define en octubre es si con ellos además asume Gladys González o Jorge Taiana, esto es lo que hay que aclararle a la gente", explicó otros de los intendentes que participaron del encuentro en Merlo. Los que fueron parte del encuentro pudieron advertir que Cristina ya puso en marcha algunos de los consejos que le dieron. "Abrir el juego, empezar a darle mayor protagonismo a su compañero el ex canciller Jorge Taiana, mostrar a su equipo, y anunciar que comenzará a dar entrevistas", fueron algunas de las anotaciones.