Para la previa de la final del Mundial de Qatar entre la Argentina y Francia, especialistas recomendaron controlar la presión arterial, estar atentos a los dolores de pecho, no discontinuar tratamientos, moderar las ingestas de alimentos y alcohol y evitar actividades físicas no habituales, por tratarse de una situación que puede aumentar el riesgo de padecer eventos cardiovasculares.

"La primera recomendación antes de mirar la final del Mundial es que quienes tienen factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, dislipidemia (alta concentración plasmática de colesterol y triglicéridos) o una enfermedad vascular o coronaria previa tomen los recaudos de los controles, verifiquen la presión arterial y la frecuencia cardíaca, para evitar sustos", dijo a Télam el cardiólogo Alejandro Cherro, extitular del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI). Cherro, que es director de la carrera de Hemodinamia de la Universidad de Buenos Aires (UBA), también puso el acento en la importancia de recordar "ser moderados en las ingestas de comida y bebidas alcohólicas".

"Evitar grasas, alimentos calóricos como comida chatarra o fast food, azúcares en diabéticos, y bajar el consumo de sal en hipertensos y en personas sin enfermedad para evitar a futuro la hipertensión", sostuvo el también especialista del Hospital Regional de Río Gallegos y la clínica Adventista Belgrano.

Otro consejo fue que de cara a la final del Mundial, que se jugará el mediodía del domingo (horario de Argentina) no se realicen actividades físicas no habituales ni se entrene previamente. Con la euforia de partido decisivo en Qatar, a lo que se sumarán los días siguientes las fiestas de Navidad y Fin de Año, el cardiólogo remarcó "no olvidar sostener los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en caso de enfermedad cardiovascular". "Mucha gente se siente mejor y cree que está curada, pero la enfermedad cardiovascular es una afección que la llevamos de por vida, hay que tratarla con medicación y no hay que abandonarla", aseguró y resaltó que "entre un 40 y 50% de personas que toman la medicación decide suspenderla sin consultar al médico", lo que puede provocar "un evento cardiovascular".

Por tal razón, el médico llamó a "estar atentos a dolores de pechos, porque el tiempo es vida y músculo cardíaco"."Toda persona que sufra un dolor de pecho, debe consultar inmediatamente a una guardia para que le hagan un electrocardiograma, y si está sufriendo un infarto agudo de miocardio, se lo debe llevar a una sala de hemodinamia para que se le realice una angioplastia coronaria (procedimiento que se utiliza para abrir las arterias obstruidas del corazón)", señaló.

Una pena de muerte que moviliza

El gobierno argentino reafirma y sostiene su condena ante la violación de los derechos humanos en Irán, luego de que se conociera la sentencia a muerte del futbolista iraní Amir Nasr-Azadani, quien participó en protestas por los derechos de las mujeres. El pasado 24 de noviembre Argentina condenó las violaciones a los derechos humanos del gobierno de Irán, al acompañar una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recordaron ayer fuentes de la Cancillería argentina que conduce Santiago Cafiero. Asimismo, Argentina votó el establecimiento de una comisión independiente para investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos en la República Islámica de Irán relacionadas con las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022.