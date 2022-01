Argentina reportó ayer, por tercer día consecutivo más de 100 mil casos positivos de covid-19 lo que confirma que los contagios por la tercera ola pegaron un salto exponencial en la última semana y que tiene como principal responsable a la variante Ómicron.

Los casos de coronavirus aumentaron 135% en los últimos siete días respecto de la semana anterior impulsados, mientras el incremento en la ocupación de camas de terapia intensiva y fallecidos fue muy inferior por el impacto de la vacunación, que ya alcanzó a más del 85% de la población con al menos una dosis.

"En los últimos siete días se reportaron a nivel país 922,4 casos cada cien mil habitantes, un 135% más que los siete días previos", dijo a Télam el contador Martín Barrionuevo, en base a la información oficial que incluye los datos reportados hasta el jueves.

El porcentaje de suba de casos en Argentina varía de acuerdo a cada jurisdicción y la introducción o no de la variante Ómicron, que en el país y en el resto del mundo acelera la velocidad de contagios a partir de su circulación comunitaria.

"Todo crecimiento que ocurre multiplicando periódicamente una cantidad es exponencial, lo que cambia es por cuánto lo multiplicás. No es lo mismo multiplicar por 1,01 que por 2, o dicho de otra manera, no es lo mismo que cada tantos días los casos se dupliquen a que se multipliquen por diez", indicó a Télam el físico e investigador del Conicet Jorge Aliaga. En ese sentido, afirmó que con la variante Delta "en Argentina los casos se duplicaban cada 20 días y con Ómicron cada tres o cuatro días. Esto lo vemos cuando comienza a ser comunitaria". Sin embargo, precisó que en Córdoba, por ejemplo, "no tenemos ese ritmo de multiplicación", situación que -aseguró- puede explicarse por tres factores.

"Por un lado, mucha gente se va contagiando, entonces cada vez hay menos susceptibles; en segundo lugar, se satura el sistema de testeo, con lo cual cada vez se confirma una proporción menor de casos y, por último, la gente percibe que hay más riesgo y comienza a cuidarse más y se aplican restricciones, como la suspensión de eventos masivos", detalló.

En el mismo sentido, Barrionuevo describió que "Córdoba, que tuvo un gran crecimiento de casos las semanas anteriores, ya viene con una velocidad de aumento menor aunque está en valores altísimos" Así, por ejemplo, si se analiza la cantidad de casos cada cien mil habitantes Córdoba es la segunda jurisdicción que más notificaciones tiene (1.786,1 casos cada cien mil en los últimos 7 días) y el crecimiento respecto de la semana previa fue del 45%.

En tanto, en San Juan, por ejemplo, hubo en la última semana 841,3 casos cada cien mil habitantes pero el incremento respecto de la semana previa fue del 602%.

Por otro lado, con 1.862,8 casos cada cien mil habitantes los últimos siete días, la Ciudad de Buenos Aires es la que más contagios reportó pero comenzó a tener un comportamiento similar al de Córdoba, es decir que desaceleró la velocidad, con un incremento del 78% respecto de los siete días previos, de acuerdo al análisis de los reportes oficiales.

La otra provincia que no llegó a duplicar sus casos esta última semana fue Tucumán y el resto tuvo incrementos mayores al 100%, e incluso superiores al 200, 300 y 400 por ciento.

El jueves pasado, el Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS) presentó un nuevo informe en el que reportó que la variante Ómicron fue detectada en Argentina en muestras a partir de la semana del 13 diciembre.

El informe apuntó que para la semana 50 (del 13 al 19 de diciembre) esta variante "se detectó en casos de infecciones adquiridas en la comunidad y seleccionadas al azar en la Ciudad de Buenos Aires (7,7%) y en la provincia de Santa Fe (12,1%), alcanzando el 50% de los casos secuenciados en la SE 51 en ambas jurisdicciones". El trabajo "demuestra que la expansión de Ómicron fue abrupta, concentrada en las dos ó tres últimas semanas del año en las cuales se ve su irrupción, desplazamiento y rápido aumento de frecuencia en consonancia con un cambio de tendencia en la situación epidemiológica.

Contactos sin testeo

Frente a este abrupto incremento de casos que ocasionó grandes filas en los centros de testeo de varias jurisdicciones, el Ministerio de Salud definió modificar las recomendaciones y considerar como caso confirmado a los contactos estrechos que presenten al menos un síntoma sin necesidad de realizar la prueba.

Otra vez más de 100 mil contagios

Argentina reportó ayer 37 nuevos decesos y 101.689 casos positivos de coronavirus, informó el Ministerio de Salud, el cual consignó que, con estos datos, suman 117.465 los fallecidos y 6.237.525 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

Por su parte, la positividad de los testeos realizados volvió a escalar y alcanzó el 59%, muy por encima del 10 recomendado por Organización Mundial de la Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 1.852 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 38,7% en el país y del 39,8% en AMBA.

Según el Monitor de Vacunación, el total de inoculados asciende a 79.219.182, de los cuales 38.573.462 recibieron una dosis, 33.401.119 las dos, 2.755.323 una adicional y 4.489.278 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 97.247.113.

El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 171.073 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 29.204.533 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

La provincia y Ciudad de Buenos Aires junto a Córdoba siguen siendo las que más casos positivos cuentan.