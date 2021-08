Las solicitudes de los nuevos créditos a tasa cero para monotributistas podrán empezar a presentarse en la última semana de este mes en la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se confirmó hoy en forma oficial.



La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, consideró que se trata de "un buen momento" para dar "una mano" a los monotributistas a través de la puesta en marcha de una nueva línea de créditos por hasta 150.000 pesos a tasa cero.



En ese marco, Todesca Bocco precisó que "entre el 25 y el 27 de agosto" estará disponible en la página web de la AFIP la opción para que los contribuyentes de este sector puedan inscribirse para acceder a este beneficio.



"La AFIP le va a preguntar a los que cumplen con las condiciones si quieren el crédito o no y, en caso afirmativo, pedirá indicar si ya tiene una cuenta con un banco, con qué banco opera, y si tiene tarjeta de crédito, porque estos fondos se depositan directamente en las tarjetas de los trabajadores", aseveró la funcionaria a Radio 10.



El Gobierno nacional anunció ayer la puesta en marcha de una nueva línea de créditos por hasta 150.000 pesos a tasa cero para un millón y medio de monotributistas de todo el país, tras la reunión semanal del gabinete económico que encabezó el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada.



Los créditos serán de 90.000 pesos para los monotributistas de la categoría A, de $120.000 para los de la categoría B y de $150.000 para los de la C y el resto de las categoría, con facturación promedio al 30 de junio último, con un plazo de pago de un año y seis meses de gracia.



Todesca Bocco precisó que actualmente se están armando las bases de datos y se prevé que "entre el 25 y el 27" del presente mes, estará disponible "la información en la página de AFIP", con lo cual allí se podrá avanzar con la inscripción.



Además, la funcionaria recordó que una línea crediticia similar había sido lanzada el año pasado, y remarcó que la misma resultó "útil" y "efectiva".



"El año pasado más de 560.000 monotributistas recibieron el préstamo a tasa cero", detalló la funcionaria, quien recordó que, en esa oportunidad, los créditos significaron "una inyección en la economía de unos $67.000 millones".



"El sistema funcionó bien, la gente pudo acceder el crédito y no hubo trámites engorrosos", sostuvo la funcionaria, quien evaluó que se trata de un "buen momento" para dar una "mano a este sector" que se distribuye a lo largo de "muchas actividades" y, en muchos casos, también son empleadores.



Además, puntualizó que la línea únicamente estará disponible para los "monotributistas puros", es decir quedarán excluidos del crédito las personas con trabajo bajo "relación de dependencia" además de la actividad monotributista; y los que facturan por más del 70% al Estado.



La funcionaria remarcó el impulso a la recuperación del consumo que brindaran iniciativas como estos créditos: "Nos parece que va en la línea de lo que veníamos discutiendo de la recuperación de los ingresos de las familias".



Por su parte, la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, resaltó que la línea "incorpora a un universo al que es más difícil llegar porque es más heterogéneo y por lo tanto la política de ingresos tenía que ir por ese lado".



"Sabemos que el consumo todavía no se recuperó lo que debería, que hay sectores como la industria y la construcción a los que les está yendo muy bien, pero el consumo sigue medio aletargado, básicamente por lo que está pasando con los ingresos reales", agregó.



Según la funcionaria, "los gobiernos populares en general, y éste en particular, hacen políticas para sostener el empleo y recomponer el ingreso, más en esta etapa en que se está progresivamente saliendo en un sendero de crecimiento más sostenido y diversificado".



"Son políticas que están y van a seguir estando, y se va a ir modificando en función de lo que pase con la realidad económica y social", aseguró a Radio con Vos.



Tras recordar que se trata de una "réplica de lo que hicimos el año pasado, que fue muy exitoso", Marcó del Pont explicó que las restricciones son las mismas que las del año pasado, ser monotributista puro, es decir no ser jubilado ni tener relación de dependencia, y no tener categoría de riesgo crediticio de tres o mayor, precisó.



Asimismo, aclaró que los bancos están obligados a dar este crédito con garantía del Fogar y "no hay conflicto en que se haya sacado el año pasado para volver a sacarlo", salvo que haya mora, y que, como se deposita en una tarjeta de crédito, si no se posee una el banco la debe emitir.



En ese sentido, el secretario de Pymes y Emprendedores, Guillermo Merediz, agregó que “tras la solicitud, el crédito se pone a disposición a través de la tarjeta de crédito del banco en el que estén operando el monotributista".



"Será de la misma forma que el año pasado, mediante un proceso muy simple que fue muy masivo, ya que más de 560.000 monotributistas pudieron obtener créditos muy similares a los que se van a poner en marcha”, señaló Merediz a radio AM750.



Merediz puntualizó que los créditos serán de hasta $90.000 para la categoría A; de $120.000 para la B; y de $150.000 para la C y siguientes, a 18 meses de plazo con seis de gracia, y luego se pagarán 12 cuotas (desde abril de 2022 en adelante), sin aplicar ninguna tasa de interés.



Tras recordar que el proceso “funcionó muy bien el año pasado y sirvió para mejorar la situación en un contexto más difícil todavía”, añadió que esos préstamos “permiten mejorar situaciones de muchos trabajadores independientes, que evidencian una recuperación heterogénea y todavía con ingresos que necesitamos reforzar”.