El frío saludo ante las cámaras anticipaba el áspero debate que protagonizaron los candidatos a vicepresidente Agustín Rossi y Victoria Villarruel.

Los compañeros de fórmula de Sergio Massa y Javier Milei se presentaron este miércoles en los estudios de Todo Noticias (TN) a 11 días del balotaje que definirá al próximo Presidente de los argentinos.

Ya en el eje de Economía y Trabajo, Villarruel manifestó que “todo lo que vas a escuchar de Rossi es mentira” y acusó al jefe de Gabinete de “pintar un mundo de fantasía, con algo que no va a poder aplicar”.

Villarruel insistió calificando de “mentiroso” a Rossi por traer propuestas que desde su óptica no son viables. La respuesta del dirigente de Unión por la Patria no se hizo esperar y contraatacó: “Acá el único mentiroso es Milei, que dijo que Bullrich ponía bombas en los jardines y ahora se alineó con ella”.

De esta forma fue entrando en calor el debate hasta llegar al primer cruce de la noche luego que Rossi criticara a Milei por sus declaraciones en torno al vínculo bilateral con Brasil, al tiempo que Villarruel se enojó con el funcionario del Ejecutivo, se mostró indignada y le reclamó por “entregar nuestra soberanía a China”. “Todo lo que dice Villarruel lo dice equivocadamente. Y se pone enojada, se pone un poquito violenta, la simbiosis con Milei parece que cada vez le penetra más porque Milei tiene bastante violencia en su cuestión discursiva e intenta interrumpirme porque está molesta con lo que yo le dije. Romper relaciones con China y Brasil es un error”, expresó Rossi.

Ya durante el segundo eje, el de Seguridad y Defensa, la candidata de La Libertad Avanza lanzó: “Fue ministro de Defensa dos veces y hace poco lamentamos la muerte de soldados en San Martín de los Andes”. En consecuencia, Rossi la acusó de “caranchear” con la muerte de soldados que tuvieron un accidente.

La tensión no hizo más que crecer entre ambos cuando Rossi defendió la cuestión Malvinas y Villarruel no lo dejó explicar su punto de vista. “Represento la indignación del pueblo argentino. Nosotros estamos representando dos tercios de la población, están hace casi dos años, sos un funcionario serial, un comodín de cargos públicos. De Malvinas vamos a hablar cuando respetes a la hija de un veterano de Malvinas porque ni Diana Mondino ni nadie de nuestro espacio le ha faltado el respeto. Ustedes se acostumbraron a que estemos todos callados”, se descargó Villarruel.

En el primer frente a frente, el candidato oficialista indagó sobre las ideas de privatización de YPF y la venta de Vaca Muerta que rodean al espacio libertario. Esta pregunta no hizo más que alterar a la compañera de fórmula de Milei, quien expresó: “Lo que me preocupa antes que YPF es que nos dejaron una deuda de 16 mil millones de dólares por los juicios gracias al Kicillof, antes de hablar de la venta de cualquier empresa tendrían que admitir que nos dejaron endeudados”.

“Respecto a los recursos subterráneos es de las provincias y no se va a intervenir ninguna provincia, estamos esgrimiendo opiniones. En las políticas vamos a respetar la Constitución que ustedes no han hecho”, alegó Villarruel. Rossi la cruzó rápidamente y le recordó que la propuesta de vender Vaca Muerta no es algo viable. A esto, la diputada nacional lanzó: “Tu candidato dijo que se iba a sacar a los ñoquis de la Cámpora y la realidad es que tu candidato es Máximo Kirchner”. Frente a esto, el jefe de Gabinete aseguró que “lo de los ñoquis de La Cámpora prescribió, lo dijo hace mucho tiempo”.

Luego, durante el eje Educación, Salud y Políticas Públicas el titular de la cartera de ministros destacó el rol de la educación pública hasta que la candidata libertaria interrumpió, señaló que ella también estudió en la UBA y reprochó poniendo el foco en la salud: “No saques el violín, tenés que contarle a la gene porque no hay insumos médicos, tenés que contar por qué los hospitales tienen ratas, goteras o los médicos cobran sueldos de miseria que se van del ejercicio de la profesión”.

Frente a este planteo, el ex interventor de la AFI habló de la inversión del Gobierno Nacional en salud y lanzó: “No sé en qué país vivís, queré un poquito a la Argentina. Vivís criticando a la Argentina, ustedes dicen que es un país de mierda. Es un país hermoso este”.

Durante el debate libre, Rossi recordó las duras críticas de Milei a Raúl Alfonsín: “El violento de tu candidato a presidente, Milei, dijo que practicaba boxeo con un elemento que tenía la cara de Alfonsín y le pegaba; vos estuviste en España y dijiste que Alfosín era abogado de terroristas. La falta de respeto hacia un ex presidente argentino, el primer presidente de la vuelta de la democracia es notable”, preguntó.

La diputada nacional le reprochó que “prefiere hablar del pasado antes que hablar de la cuarentena y la pandemia en la que murió mucha gente”. En ese sentido, sumó: “Le interesa hablar del pasado pero la realidad es que violencia es que un gobierno como el tuyo que nos encerró durante toda la cuarentena, el miedo es que la gente los vote por un bolsón de comida”.

“Miedo tiene la gente de votarlo a Milei”, replicó el jefe de Gabinete de Ministros. “Dejá de vender humo”, protestó Villarruel.

"DEJÁ DE MENTIR"



“Tenés el mismo discurso que los militares que mataron abogados radicales y Milei cuando hizo uso de la palabra alrededor de los derechos humanos hizo el mismo discurso de Massera cuando se defendió del Juicio a las Juntas”, contraatacó Rossi, aseguró que no fue “a vender humo” y remarcó que la diputada nacional de LLA fue “la única dirigente política que trajo el pasado rompiendo el pacto democrático que teníamos todas las fuerzas políticas”.

“Vos empezaste a reivindicar la dictadura, si no no estaríamos hablando del pasado. No hiciste ninguna propuesta Victoria, de cómo van a resolver la pobreza, de cómo van a generar trabajo. Tenés que salir un poco del Billiken. Decirle al conjunto de la sociedad cómo piensan hacer, no les tomes el pelo”, contestó.

Cerca del final, en el último mano a mano, el ex ministro de Defensa le preguntó a su contrincante si está “a favor de la libertad de los genocidas”. “Lo que me parece que es importante es que reconozcamos que hubo víctimas del terrorismo que no tienen DDHH. Simplemente reconstruyo la parte de la historia que ustedes eliminaron y pusieron bajo la alfombra”, respondió Villarruel.

El exministro de Defensa volvió a repetir su pregunta y expresó: “Te voy a repetir la pregunta: ¿querés la libertad de los genocidas, los que están cumpliendo hoy condenas por la justicia?”

“¿Y los que están en prisión preventiva?”, cuestionó Villarruel y desvió el foco del debate: “Cuando eras ministro de Defensa mataron a Nisman, y años después titular de la AFI y hace pocos días nos enteramos de una red de espías dedicados a espirar a políticos y jueces ¿vos no te enteraste por cómplice o incompetente?”.

Luego de este frente a frente, ambos tuvieron su minuto de cierre para intentar seducir al electorado de cara al próximo 19 de noviembre.