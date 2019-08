Puentes a la UCR. Mauricio Macri almorzó ayer en la residencia de Olivos con los gobernadores de Juntos por el Cambio para analizar la estrategia electoral para octubre y la marcha de la aplicación de las recientes medidas.

Los candidatos presidenciales que competirán en las elecciones del 27 de octubre deberán participar de un debate que se realizará los días 13 y 20 de ese mes en Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), informaron ayer fuentes de la Dirección Nacional Electoral (DINE).



En una actividad organizada por la Cámara Nacional Electoral (CNE), la primera de las instancias de debate se llevará a cabo en la Universidad del Litoral, en la ciudad de Santa Fe.



Y la segunda convocatoria se efectuará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el mismo recinto que se utilizó para la campaña de 2015.



De acuerdo a la ley 27.327 de "Debate presidencial obligatorio", se establece la "obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos a presidente, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas".



La normativa comprende a "todos los candidatos cuyas agrupaciones políticas superen el piso de votos establecido para las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) reguladas por la ley 26.571", esto es, el 1,5% de los sufragios.



A su vez, los postulantes que no cumplan con esa obligación "serán sancionados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual", que, sostiene la ley, "se repartirán de manera equitativa entre el resto de los candidatos participantes".



"Asimismo, el espacio físico que le hubiera sido asignado al candidato faltante permanecerá vacío junto al resto de los participantes, a fin de denotar su ausencia", se agrega.



En esta oportunidad, y de acuerdo a la ley sancionada en diciembre de 2016, la puesta en marcha del debate correrá por cuenta de la CNE y no de la ONG "Argentina Debate", que organizó la actividad de 2015.



La CNE "con asesoramiento de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil, convocará a los candidatos o representantes de las organizaciones políticas participantes a una audiencia destinada a acordar el reglamento de realización de los debates, los moderadores de los mismos y los temas a abordar en cada uno de ellos".



Al haber superado el piso del 1,5% de los votos, los candidatos obligados a participar del debate son el presidente Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), Alberto Fernández (Frente de Todos), Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda-Unidad), Juan José Gómez Centurión (Frente Nos) y José Luis Espert (Frente Despertar). Por último, en caso de que haya balotaje, la ley establece que "se realizará un debate adicional, con los candidatos que accedan a la elección definitoria, el que tendrá lugar dentro de los diez 10 días anteriores a la fecha de la elección".

Movilización en apoyo a Cambiemos

Seguidores del frente oficialista Juntos por el Cambio lanzaron una convocatoria a movilizarse el próximo sábado al Obelisco y en las principales plazas del interior del país, en apoyo al gobierno del presidente Mauricio Macri y en rechazo a la vuelta del "pasado autoritario y populista".



Con un video grabado en Madrid en el que insta a los ciudadanos a "salir a la calle a defender la República", el actor de extracción radical Luis Brandoni se sumó ayer al llamado a movilizarse el sábado a las 17.



"Preocupados pero no derrotados; al contrario, queda mucho por hacer todavía!, por lo pronto el sábado 24, salgamos a las calles y plazas de todo el país para mostrar y mostrarnos que somos muchos más los que queremos un país republicano, democrático y decente", expresó el actor.



En sintonía con la consigna de los encargados de la campaña del oficialismo que buscan reclutar más fiscales voluntarios de cara a las generales, Brandoni convocó a prepararse para la elección de 27 de octubre con fiscales en todas las mesas, "convencidos y seguros". "Perdimos la República muchas veces. Otra vez no, abrazo y viva la Patria", cerró el mensaje del video que fue difundido ayer por las redes sociales.



La iniciativa fue promovida por seguidores de Juntos por el Cambio, que abrieron una nueva cuenta en Twitter, llamada Banquemos Oficial (@banquemos) en apoyo a la administración de Macri.

Con los hashtags #24AYoVoy y #Vamosadarlavuelta, los creadores de la cuenta armaron una pagina web desde la que buscan sumar voluntarios y fiscales para octubre. ‘Ciudadanos comprometidos en apoyo a Cambiemos. Sumate. Dejanos tus datos para sumarte a este espacio e integrar la comunidad de ciudadanos más comprometidos con el cambio‘, reza la leyenda en la página de inicio de Banquemos.com.