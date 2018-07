Inadecuado, inexacto y temerario. Así calificó el doctor Jorge Benetucci, miembro del Comité Técnico Asesor de la Dirección de SIDA, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, el discurso del doctor Abel Albino durante la sexta jornada de exposiciones sobre el aborto , en el Senado. "La eficacia del preservativo para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, incluida la infección por VIH, es mayor al 95 por ciento", señaló Benetucci, que trabajó casi una década como jefe del Departamento de Infecciosas del Hospital Muñiz.

Apenas comenzada su exposición, Albino dejó clara su postura en contra de la legalización del aborto, y entre algunos de los comentarios que generaron polémica y la reacción inmediata de otros disertantes presentes en el recinto, señaló que el uso del preservativo es inútil. "El profiláctico no protege de nada, son virus filtrables que atraviesan la porcelana, y la posibilidad de contagio es muy grande", insistió. Para el pediatra, experto en desnutrición infantil y titular de la Fundación Conin, "si el preservativo falla en el 30% de los casos de embarazo. Imagínense lo que puede pasar con el SIDA".

Según Benetucci, aunque por el látex pudieran filtrarse algunas partículas virales, raramente serían suficientes para que se produjera el contagio. "Durante más de 30 años de experiencia en parejas discordantes [en las que solo uno de los integrantes convive con la enfermedad] no se han reportado casos de contagio con el uso de preservativos en las relaciones sexuales". Y comparó la opinión de Albino con las recomendaciones que hacen los movimientos antivacunas, que para el especialista no solo cuestionan los avances científicos con mitos y falacias, sino que ponen en riesgo a la salud pública.

"Es un mensaje dañino. Porque no se trata de una opinión, es lo que asegura la mayoría de la comunidad científica a la luz de la evidencia de los datos".

Consultado al respecto, el médico infectólogo Víctor Rosenthal, presidente de la Comunidad Científica Internacional de Control de Infecciones, señala: "Además de ser información falsa y que va en contra con lo demostrado en cientos de trabajos científicos publicados, que pueden verificarse a través del motor de búsqueda PubMed [que ofrece la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos] este tipo de comentarios que se hacen públicamente incitan a la gente a no usar el preservativo, lo cual es sumamente riesgoso y no solo en referencia al SIDA. Puede generar una epidemia de otras enfermedades como la Hepatits B, la Hepatitis C, y también la de otras viejas infecciones de transmisión sexual como la sífilis o la blenorragia".