Mientras aguardan la entrada en vigencia del aumento que rondaría el 8% promedio para las naftas, los expendedores de combustibles advirtieron ayer que ‘los continuos aumentos de los precios‘ en surtidor causan la caída de las ventas de un sector que ‘ya está muy castigado en su rentabilidad‘.



‘No queremos que haya más estaciones de servicio cerradas, ya sufrimos la caída de más de 50.000 puestos de trabajo y familias enteras vieron cómo sus emprendimientos de toda la vida se esfumaban ante la indiferencia de las autoridades y los dirigentes‘, sostuvo el presidente de la Federación de Entidades de Combustibles, Juan Carlos Basílico.



Agregó que después de unos meses del último aumento, la demanda se fue recuperando, aunque no alcanzó los niveles del 2015, pero advirtió que ‘ni bien suban los precios, la mínima recuperación se desplomará nuevamente‘.



Comentó también que las principales estaciones de servicio que sufren los impactos de los incrementos de las naftas son las que venden hasta 100.000 litros por mes, cuyo único margen de rentabilidad está basado en el volumen.



‘Por mínima que sea, las consecuencias sobre dichos establecimientos son demoledoras‘.

Detalló que cada vez que se efectiviza una suba de precios al surtidor, los clientes retraen su demanda en un 9%

promedio, de acuerdo al tamaño de la expendedora y la zona del país.



Los combustibles líquidos aumentarán un 8% en todo el país en las próximas horas, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las petroleras, con lo cual la nafta común en Buenos Aires y Capital Federal superará los $18 y la premium excederá los $20. También se quejó porque los combustibles son las más caros de la región por el alto costo impositivo.



Por su parte, el presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior, Alberto Boz, dijo que ‘todavía no hemos tenido variaciones en surtidor, sólo dichos del ministro de Energía (Juan José Aranguren) que dijo que en la primera quincena de este año habría un ajuste de 8%‘.



Boz dijo que no hay detalle ‘sobre cuándo se va a aplicar ni si va a ser en todos los productos. Es un aumento que estaba pendiente desde el año pasado‘.