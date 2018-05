Familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan realizaron hoy un nuevo acto frente a la Base Naval de Mar del Plata, que tuvo una carga emotiva especial al cumplirse seis meses desde la desaparición de la nave en el Atlántico sur, y volvieron a reclamar que continúe la búsqueda.

Al igual que cada día 15, esposas, madres, amigos, hijos y allegados de los marinos desparecidos desde noviembre pasado se manifestaron frente al puesto de guardia del predio naval marplatense, luego de una íntima ceremonia religiosa en la capilla del lugar.

Desde las 15, aprovecharon cada corte de semáforo para exhibir banderas argentinas y remeras con los rostros de los submarinistas, junto a pancartas con pedidos de ‘búsqueda, verdad y justicia para los 44‘.Luego marcharon hacia el centro de la ciudad, para participar en una misa en la Catedral, oficiada por el obispo local, Gabriel Mestre.

‘Nosotros pedimos como cada vez que no dejen de buscarlos. Hoy es una fecha especial, estamos todos movilizados, pero el pedido sigue siendo que se sepa qué pasó‘, dijo a Télam Yolanda Mendiola, madre del cabo primero Fabiàn Cisneros.Mendiola llegó desde Jujuy para sumarse a estos actos, y pidió que ‘el Gobierno no demore más‘ la definición de la empresa que pueda continuar con la búsqueda de la nave, luego de que se presentaran nueve firmas a la convocatoria lanzada en ese sentido por el Ministerio de Defensa.Marcela Fernández, esposa del suboficial Alberto Sánchez, también exigió ‘que el Gobierno reaccione de una vez‘. ‘Nosotros sentimos que nos abandonan si no se pone en marcha la búsqueda en serio. Esto que pasó nos quebró la vida y no damos más‘, dijo.

La madre de Sánchez, Mirta Laz, relató que en estos seis meses trató de evitar las lágrimas ‘por los nietos‘, pero ‘aunque una intenta ser fuerte es una pesadilla‘.‘Yo no soy necia, yo soy realista, pero aun así, yo no puedo llorar sin tener una prueba de lo que pasó‘, contó, mientras sostenía una bandera con la foto de hijo.Tal como ocurrió cada mes, los autos y colectivos que pasaban por el lugar detenían respetuosamente su marcha cuando las banderas cortaban el tránsito momentáneamente, y hacían sonar sus bocinas cuando los manifestantes liberaban la circulación.

La fecha, que marca el momento a partir del cual los familiares pueden comenzar a tramitar los certificados de presunción de fallecimiento según el Código Civil, aportó una carga muy emotiva al acto.‘Estés donde estés, te vamos a encontrar. Somos la familia del ARA San Juan, que no deja de pensar cuál es la verdad‘, fueron las palabras que Joaquín Jorge Alancay, suegro del submarinista Sergio Cuellar.

Luego todos los familiares presentes iniciaron una marcha por el Boulevard Marítimo hacia el centro de la ciudad, para completar la jornada con la ceremonia en la Catedral y una proyección con imágenes de los marinos en el atardecer ventoso.