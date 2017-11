En acción. El destructor de la Armada Argentina, ARA Sarandí, que comparte dársena con el ARA San Juan en la Base Naval de Mar del Plata, se incorporó anoche a la búsqueda.

Eduardo Krawczyk, el padre de Eliana, la primera oficial submarinista del país que integra la tripulación del buque con el que no se tiene contacto, dijo ayer que atraviesa "un momento dramático" por no tener novedades de su hija.



"Es un momento dramático", declaró Eduardo a radio La Red. Atribuyó el "hermetismo" sobre el hecho que mantuvo la Armada "porque no quieren dar falsas esperanzas".



Por otra parte, Claudio Rodríguez, hermano de uno de los maquinistas del ARA San Juan, aseguró estar "muy preocupado" por el despliegue para la búsqueda del buque incomunicado, porque dijo que nunca vivió "esta situación". "Mi cuñada está viviendo en Mar del Plata, y me llamó para decir que habían perdido la comunicación, por si lo escuchábamos por los medios", explicó en una entrevista. Asimismo, contó: "Estamos rogando a Dios que nos ayude y que el pueblo se una a orar".



Aclaró que su hermano es suboficial mayor y lleva 22 años en la Armada. "Nunca hubo un despliegue tan grande y eso es lo que nos preocupa. Mi hermano estaba muy contento por la reparaciones que le habían hecho a la nave y yo hablé el domingo pero no me comentó que tuvieran problemas", agregó.

EEUU y Chile ofrecen ayuda



Chile, Reino Unido de Gran Bretaña y Estados Unidos (EEUU) ofrecieron ayuda para ubicar al submarino argentino ARA San Juan.



"Los gobiernos de Chile, Estados Unidos y Reino Unido han ofrecido apoyo logístico e intercambio de información en esta búsqueda humanitaria", afirma el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en un comunicado. Cancillería colabora con el Ministerio de Defensa a fin de contar, en comunicación con autoridades de países vecinos, con posibles apoyos para establecer el paradero del submarino ARA San Juan. Los 44 tripulantes del submarino argentino ARA San Juan son todos submarinistas profesionales de la Armada.