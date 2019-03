Un inmenso cartel que promueve la candidatura de Roberto Lavagna sorprendió este martes en la sede de la Federación de Químicos y Petroquímicos, en Buenos Aires.

Se trata del primer aviso en la vía pública para instalar al ex ministro en la carrera presidencial bajo la consigna "Salgamos", en medio de las especulaciones sobre su candidatura y las primeras señales públicas que dio de que estaría dispuesto a competir.

Con la consigna "Roberto Lavagna Presidente", el cartel lleva como logo una imagen de sandalias con medias, emulando las que el ex ministro usó en la foto con Miguel Pichetto en Cariló durante el verano.

Cerca de Lavagna dijeron que el inmenso fue una reacción más "espasmódica" de un sector que busca promoverlo -en referencia a los gremios- más que una campaña oficial por la candidatura del ex ministro.

Este martes, Sergio Massa envió un mensaje al ex ministro y afirmó: "No hay que imaginar que Lavagna y yo vamos a hacer cosas distintas". En medio de la disputa porque el ex ministro rechaza ir a una interna, afirmó que en Alternativa Ferderal tienen "vocación de participar en la primaria" y que en ese contexto, un candidato como Lavagna, "suma mucho".

Según Massa, Lavagna "pone certidumbre" en uno de los grandes temas de la Argentina "que es el desarrollo". En cuanto a la relación que existe entre ellos, dijo que es "entre pares" basada en un contacto de "hace varios años, donde yo no necesito convencerlo de nada a él, ni él de nada a mi", lanzó.

Fuente: La Política Online