Cristina Kirchner no está sola en su nueva incursión a los tribunales de Comodoro Py. Referentes legislativos, diputados electos de Unidad Ciudadana y dirigentes de La Cámpora se trasladaron hasta Retiro para "apoyar" a la ex mandataria.

La tropa cristinista espera a la ex presidenta, que declara ante el juez federal Claudio Bonadio, en las afueras del edificio, al costado de la avenida Antártida. Los voceros de la ex presidenta, supervisados por Oscar Parrilli, armaron un corralito con vallas para que los dirigentes esperen a la ex mandataria, quien brindará una conferencia de prensa una vez terminada la indagatoria.

H. Recalde y Sabbatella en los tribunales para “apoyar” a Cristina Kirchner pic.twitter.com/5kPKLMXE9d — Matías Moreno (@matimore) 26 de octubre de 2017

Desde temprano se instalaron en los tribunales Martin Sabbattela, ex titular del ex Afsca, y varias espadas legislativas del cristinismo: Eduardo "Wado" de Pedro, Mayra Mendoza, Axel Kicillof, Romina Sagasti, Juan Cabandié, Teresa García, Edgardo Depetri y el jefe del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara baja, Héctor Recalde.

Oscar Parrilli supervisa todo afuera de los tribunales a la espera de CK pic.twitter.com/BvDOOydwNE — Matías Moreno (@matimore) 26 de octubre de 2017

En el corralito también esperan apiñados la salida de la ex mandataria el ex canciller Jorge Taiana, los legisladores porteños electos Mariano Recalde, Victoria Montenegro, los diputados electos Leopoldo Moreau, Horacio Pietragalla, Vanesa Siley, Fernanda Vallejos y Hugo Yasky; y el legislador porteño del FPV, Carlos Tomada. Llamó la atención la presencia del ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra.

"Vinimos a apoyar a Cristina", dijo Sabattela a LA NACION, quien avisó que hablarían recién después que la ex presidente termine su contacto con la prensa.

Los intendentes leales a la ex mandataria, Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada), no faltaron a la cita en los tribunales para respaldar a Cristina. Por otro lado, pocos militantes se movilizaron a Retiro. Muchos llegaron desde Moreno y Berazategui, varios responden al Frente Ciudadano Somos Patria, y todos le dedicaron sus cánticos al presidente, Mauricio Macri, y al juez que hoy recibe a la ex mandataria. "Bonadio la concha de tu madre, Cristina es del pueblo y no la toca nadie", se escucha entre los bombos.

Aníbal Ibarra, otro soldado en Comodoro Py pic.twitter.com/p7FPEdXZEI — Matías Moreno (@matimore) 26 de octubre de 2017

"Carpa" reciclada

Pusieron una carpa para proteger a Cristina del sol. La reciclaron de la campaña de Mariano Recalde en 2015 pic.twitter.com/QmKA2XobPL — Matías Moreno (@matimore) 26 de octubre de 2017

Al costado de la avenida Antártida Argentina se instaló una tarima. Desde allí, la ex mandataria dará una conferencia de prensa cuando salgad e los tribunales. Los organizadores, con Parrilli a la cabeza, decidieron cubrir ese espacio con un roldo para proteger a Cristina del sol. Es azul y adentro se puede leer "Mariano Recalde, jefe de gobierno" con el logo del Frente para la Victoria. Se había utilizado durante la campaña de 2015.