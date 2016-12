El designado ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró ayer que no habrá ajuste fiscal, pero remarcó que se ‘empezará a mirar muy finito‘ el gasto público y se buscará reducir el déficit del 4,2 por ciento presupuesto para 2017 a partir de los fondos provenientes del blanqueo de capitales.



Dujovne aseguró que sus objetivos de la gestión que iniciará el lunes serán ‘mejorar la infraestructura, reducir el déficit y eliminar impuestos distorsivos‘; y remarcó que su intención es ‘hacer que el gasto público sea mucho más eficiente para bajar los costos que impiden que la Argentina pueda duplicar sus exportaciones en pocos años‘.



El designado ministro de Hacienda y su colega de Finanzas, Luis Caputo, pronosticaron que el año próximo la inversión privada ‘va a jugar un rol muy importante‘ en el crecimiento económico;

mientras que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, remarcó que ‘hay un amplísimo consenso de que vamos a tener un gran 2017‘.



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, encabezó ayer por la mañana una conferencia de prensa en Casa de Gobierno para presentar a los nuevos ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo, quienes ‘asumirán el lunes’ próximo, reemplazando al saliente ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, a quien se le pidió la renuncia el lunes pasado.



El designado ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó ayer que ‘no hay que cantar victoria‘ en la lucha contra la inflación, porque, según aseguró, se trata de un ‘proceso largo y difícil‘, y remarcó que la meta es que sea de ‘5 por ciento en tres o cuatro años‘.



Afirmó que la Casa Rosada está ‘tomando medidas‘ para que la Argentina se ‘parezca a las naciones más prósperas‘ del mundo en cuanto a la variación del costo de vida.



La ‘economía en el tercer trimestre se contrajo 0,2 por ciento respecto del segundo trimestre‘, pero, según aseguró, ‘se ha estabilizado‘ y está ingresando en un período ‘con expansión‘.



Además, informó que esta semana renunció al cargo de asesor en el Senado y cerró su consultora a fin de ‘evitar un conflicto de intereses‘ respecto de su nueva función, en tanto negó tener relaciones comerciales con la familia del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump.



‘Hace muchos años conocí a uno de los hijos de Trump, a Eric Trump. Esa relación, que también la compartía mi cuñado, llevó a que mi cuñado que se dedica a desarrollos inmobiliarios inicie la Trump Tower en Punta del Este.



Y el estudio de mis padres es el autor del diseño de esa torre. A eso se limita la relación. Yo no tengo contacto hace mucho tiempo‘, remarcó Dujovne.



‘En el Gobierno queremos gastar bien y que los recursos lleguen a los que menos tienen, hay que hacer un gasto mucho más eficiente‘, aseveró el nuevo titular de Hacienda, quien señaló que durante el primer año de gobierno ‘mucha energía fue aplicada a desmontar todo el esquema perverso de lo que recibimos; ahora podemos enfocarnos, con muchísima tranquilidad cambiaria‘, a desplegar una política económica responsable.



‘Queremos gastar bien, hacer un gasto mucho más eficiente‘, enfatizó el ministro.



El economista se comprometió a ‘contribuir desde el Ministerio de Hacienda a bajar los costos para que la Argentina pueda duplicar su producción en los próximos años‘ y destacó que el nuevo gobierno ‘mejoró la competitividad‘ del país.



‘A nivel nacional no nos sobra ningún empleado público, de ninguna manera queremos reducir el empleo público en las provincias, queremos provincias pujantes que ya no tengan migraciones masivas que lleguen a Buenos Aires para vivir en condiciones de hacinamiento y precariedad‘, agregó.

Impuestos



Mientras el ministro Dujovne espera ‘eliminar impuestos distorsivos’, el presidente Mauricio Macri anticipó ayer en declaraciones a radio Nihuil de Mendoza que la reforma tributaria que impulsará el Gobierno nacional el año próximo revisará Ingresos Brutos, el impuesto al Cheque, el nivel del IVA y los aportes patronales, entre otros tributos.

Fuentes: Télam y DyN