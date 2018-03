Macri consideró ayer que "no es algo que esté bien" el mecanismo previsto para el canje de pasajes aéreos por dinero que se utiliza en el Congreso de la Nación y planteó que, si los diputados entienden que "no es suficiente" lo que perciben como dietas, deben "blanquear" la necesidad de una mejora.



"Si los diputados creen que su salario no es suficiente, tienen que blanquear la necesidad de tener uno mejor, pero ese mecanismo de los pasajes no es algo que esté bien, es querer disfrazar algo de otra cosa", planteó el mandatario desde Chapadmalal. Así respondió cuando fue consultado por la polémica que se suscitó cuando días pasado trascendió en la prensa el dinero que perciben los diputados, producto del canje de pasajes aéreos no utilizados de los que tienen a disposición.



En este sentido, el Presidente planteó que "no hay que subestimar más a los argentinos" sino "decirles la verdad". "Me parece muy importante el acceso a la información pública y que los argentinos sepan cuánto ganan sus funcionarios públicos", agregó Macri. Hace días se supo, a través de una investigación periodística de Infobae.com, quiénes fueron los diputados que recibieron dinero por los pasajes no utilizados durante 2017, y unas horas después tres de ellos -Luis Contigiani, José Luis Ramón y Fernando Iglesias- renunciaron al canje.