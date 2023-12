El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, amenazó a dirigentes de Izquierda que se pronunciaron en contra del “protocolo antipiquetes” que anunció este jueves la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Espert comenzó reaccionando a un tuit de la diputada nacional Myriam Bregman en el cual planteó que el protocolo contra las manifestaciones “es absolutamente inconstitucional”. “La que se ubica en el terreno de la ilegalidad, es ella. El derecho a la protesta es el primero de los derechos, sin ese, pueden violentar los demás y no hay cómo impedirlo”, sostuvo.

Espert citó la publicación y arremetió: “Cárcel o bala”; una frase que ha popularizado en campañas anteriores.

Frente a la intimidación, Bregman le contestó al legislador de Avanza Libertad a través de su cuenta de X: “Se ampara en el poder de turno y cree que eso es ser valiente. Las mujeres hemos enfrentado a muchos como estos, lo volveremos a hacer”.

De inmediato, Nicolás Del Caño intervino y calificó de “gravísima” la “cobarde amenaza de Espert” hacia su “compañera”. “Todos aquellos que defiendan la libertad de expresión deberían repudiarlo”, convocó.

“Para vos también, parásito (virgen de CUIT), bueno para nada. Cárcel o bala si violas la ley”, replicó el diputado que llegó a su banca con el frente Avanza Libertad, luego se asoció a Juntos por el Cambio y ahora expresa públicamente su apoyo al gobierno de Javier Milei.

Frente a la amenaza hacia Del Caño, volvió a escena Bregman: “Otro ataque inadmisible del diputado Espert, quien usa su lugar para amenazarnos e instar a que nos agredan” tuiteó y adelantó que elevará la denuncia a la Justicia. “Lo que está haciendo es grave y peligroso”, agregó.

“A todos ustedes, delincuentes, ya les gané 6 denuncias de 6 que me hicieron. Sigan participando, ladris”, chicaneó el dirigente liberal que luego atacó a la otra legisladora de la Izquierda, Romina Del Plá, quien había expresado su “solidaridad” con Bregman y repudiado “este nuevo intento de acallar la protesta social”. “Si no fuera tan grave el tema, Espert te recordaría que habiendo un nuevo gobierno de ultraderecha, no sos ni aguatero suplente”, expresó Del Plá. “Che cacatúa ensamblada en La Salada ¿quién te abrió la jaula a vos?”, contraatacó el economista.

Desde la Izquierda también manifestó su repudio el diputado nacional Christian Castillo: “Después que Macri llamó a hacer grupos de choque contra los que llamó ‘orcos’ ahora Espert intima a usar ‘cárcel o bala’ contra Myriam Bregman ¿Está incitando a una nueva Triple A?” “La amenaza es doblemente grave en un país donde hace poco más de un año atentaron contra la ex vicepresidenta de la Nación”; agregó recordando el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.

Más allá de los comentarios de los propios dirigentes de la Izquierda, el ex legislador de Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez expresó su solidaridad contra Bregman y Del Caño por las amenazas recibidas: “La expresión ‘cárcel o bala’ no es propia de la sana discusión democrática, representa una violenta amenaza y no contribuye a la paz social”.

En la misma sintonía, desde el Colectivo Ni Una Menos, manifestaron su “repudio absoluto al protocolo inconstitucional de Patricia Bullrich” y calificaron a Espert de “cobarde” y “violento”. “Protestar es un derecho. Primero anuncian un ajuste asesino y al otro día pretenden prohibir las manifestaciones. Repudiamos también la estigmatización de las madres que tienen todo el derecho de manifestarse con sus hijos. Pretenden ajustarnos, negar las brechas salariales y luego prohibirnos manifestarnos. “También queremos solidarizarnos con Myriam Bregman por las amenazas cobardes y violentas de Espert”, concluyeron en una serie de tuits.