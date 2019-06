En Bruselas. Representantes del Mercosur y la Unión Europea en Bruselas, donde se gestó un paso clave para cerrar el histórico acuerdo entre ambos bloques.



El acuerdo del Mercosur, implica que la Unión Europea (UE) liberará 99% de las importaciones agrícolas del bloque sudamericano, tras la firma del histórico acuerdo.

Dentro de ese porcentaje, 81,7% de los productos exportados por el Mercosur a la UE no tendrán aranceles de importación, mientras que para el 17,7% restante ofrecerá cuotas o preferencias fijas, informó el Gobierno. Asimismo, indicó que "sólo se excluyen algo más de 100 productos" agroindustriales del Mercosur dentro del acuerdo firmado ayer.

El secretario de Agroindustria argentino, Luis Miguel Etchevehere, sostuvo que la firma del acuerdo tendrá un impacto altísimo en el sector porque da previsibilidad, ya que a un productor de cualquier cosa de un día para el otro se le abre este mercado, con buenos precios para nuestros productos y eso significa que la actividad tiene un futuro y que generará inversiones".

Entre los productos que contarán con arancel 0% a la entrada en vigor del acuerdo estarán la harina y poroto de soja; aceites vegetales para uso industrial; despojos comestibles de especie bovina, porcina y ovina; menudencias, grasas y semen bovino; merluza, vieiras y calamares; manzanas, peras, duraznos cerezas y ciruelas; y legumbres.

También frutos secos; pasas de uvas; uvas de mesa; maní; infusiones; especias; y bebidas como agua mineral, cervezas y espirituosas. Entre los productos que entran en la canasta de desgravación de cuatro a 10 años se encuentran productos de pesca y conservas de pescado; hortalizas, plantas y tubérculos alimenticios; frutas cítricas y finas; harina de maíz; almidón; arroz partido; aceites vegetales; biodiesel; preparaciones alimenticias y pastas; golosina; y mermeladas y jaleas.

En lo que respecta a las cuotas de importación anuales otorgadas por la UE se encuentra la de carne bovina, la cual contará con una nueva cuota de 99 mil toneladas peso producto al momento de la entrada en vigor del acuerdo, la cual se dividirá en 55% para la carne refrigerada y 45% congelada, con un arancel de 7,5%.

Además, en la cuota Hilton, que en el caso de Argentina significan 29.500 toneladas anuales que tiene como destino los países europeos, el arancel pasará del actual 20% a 0% una vez que entre en vigencia el acuerdo.

La carne aviar tendrá una cuota de 180 mil toneladas con arancel 0% con una segmentación de 50% deshuesada y 50% bajo el concepto de "otros". En cuanto a los vinos, el producto fraccionado en cinco litros tendrá una desgravación lineal en ocho años, mientras que los vinos espumantes tendrán un precio de entrada de U$S 8 por litro por 12 años y habrá una liberación a partir de los 12 años.

Para la miel habrá una cuota de 45 mil toneladas con arancel 0% y para el azúcar será de 180.000 toneladas con un arancel intra-cuota del 0%. Para el arroz la cuota será de 60 mil toneladas con arancel 0% a implementarse en seis años y para el etanol para usos químicos habrá una cuota al momento de entrada en vigor del acuerdo de 450 mil toneladas.

Fuente: Télam

> Los alcances de estos tratos

Según expertos, este tipo de acuerdos tiene como objetivo facilitar el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre los bloques firmantes a través de la eliminación o rebaja de aranceles y trabas paraarancelarias, como las normas fitosanitarias.

Contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas, dado que es posible disponer de materia prima y maquinaria a menores costos. Estos pactos generan mayor oportunidad de conseguir productos o insumos que en el mercado local suelen ser más caros. "El riesgo grande que se corre es la desprotección de las industrias locales, cuya producción es reemplazada por la importación", afirman expertos.

"No queda claro cuáles serían los beneficios concretos para nuestro país. Pero sí queda claro cuáles serían los perjuicios para nuestra industria y el trabajo argentino", sentenció el candidato presidencial Alberto Fernández.

En San Juan, expectativa y algún festejo

Mientras en Bodegas de Argentina (BA) festejan la firma del acuerdo, por la posibilidad de conquistar nuevos mercados, sectores del Gobierno, vitivinicultura y olivicultura están expectantes por conocer el alcance del tratado comercial de libre comercio, y saber si el impacto será negativo o positivo para esta economía regional. El ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, dijo desconocer lo que se ha firmado y las tratativas que se han hecho en las comisiones. ""No conocemos la letra chica. Desde la provincia hemos solicitado información a la Nación para los productos que afecten o beneficien a la economía local y aún no tenemos respuesta. Vamos a seguir insistiendo para conocer los alcances", dijo el funcionario. Desde Corporación Vitivinícola Argentina, uno de los sectores que alzó la voz de alarma y presentó un análisis detallado de los perjuicios que ocasionará al vino, hubo resquemores. Su vocera de prensa informó que ""se está analizando el alcance" para emitir un comunicado la semana próxima. Por su parte Patricia Calderón, desde la Cámara Olivícola de San Juan -otro sector que se quejó y hasta pidió excluir al aceite y aceitunas del acuerdo- dijo que ahora se abre una nueva etapa ""donde se tendrá que trabajar para ver cómo se resolverán las asimetrías de nuestro sector, si nos van a aumentar los reintegros o nos quitarán las retenciones para poder competir en paridad de condiciones". A diferencia del resto, Juan Carlos Pina, gerente de BA, se entusiasmó y dio "la bienvenida" a esta oportunidad comercial con Europa. ""Es un buena noticia. Los temores de algunos sectores son infundados, este acuerdo será favorable para el vino", dijo y agregó que esto servirá para presionar a la Nación a quitar los derechos de exportación. "No son solo aranceles, para las empresas exportadoras es una seguridad jurídica", aseguró.