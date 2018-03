Presentes. Funcionarios del Gobierno nacional, gobernadores, legisladores nacionales, jueces y dirigentes políticos asistieron al Congreso para escuchar el discurso de Macri.

En su discurso en el Congreso, Macri dijo ayer que se espera "presentar el proyecto de Ley de inclusión laboral para que miles de trabajadores informales puedan registrarse sin perder la antigüedad y los beneficios que les corresponden por sus años de trabajo".



Afirmó que "tenemos que organizarnos para el trabajo del siglo XXI. Cada día se crean empleos nuevos y otros desaparecen".



Agregó que, "durante estos dos años, avanzamos mucho. Logramos acuerdos que generan empleo y llevan oportunidades nuevas a nuevas partes del país. Gracias a esto, la desocupación está bajando y el total de trabajadores registrados aumentó en casi 270 mil. Pero en Argentina uno de cada tres trabajadores está en la informalidad. Y no está ahí porque quiere, hace lo que puede".



Agregó que no "podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre. Estas diferencias llegan hasta el 30%. Tienen mi compromiso para que el salario igualitario que establecen nuestras leyes sea una realidad".



Por otro lado, anunció que "vamos a presentar un proyecto de ley para extender la licencia por paternidad. (No) hay razón para que los padres compartamos tan sólo dos días en el momento del nacimiento de nuestros hijos".



A su vez, dijo que "estamos ampliando la superficie de los Parques Nacionales. Inauguramos el Parque Nacional El Impenetrable en Chaco, empezamos a crear los Parques Iberá en Corrientes, Aconquija en Tucumán y Mar Chiquita en Córdoba. Estamos avanzando en la creación de Parques Marinos". "Hemos decidido preservar una parte importante de Campo de Mayo (conurbano bonaerense) y transformarlo en un Parque Nacional", anunció. Se trata de un predio de histórico uso militar. Afirmó que "vamos a impulsar un proyecto que introduzca penas a los conductores por manejar alcoholizados, bajo el efecto de drogas, o superando la velocidad permitida".

Aplaudido en unas 24 ocasiones

Al presidente Mauricio Macri lo aplaudieron un total de 24 veces. Los puntos salientes del discurso del presidente tuvieron aplausos de la mitad del recinto de la Cámara de Diputados, pertenecientes a Cambiemos, mientras los demás permanecían quietos siguiendo el mensaje.



Pero hubo un momento que generó especial algarabía de los ministros del gabinete, cuando el mandatario se refirió a las paritarias docentes. También cosechó aplausos la referencia a la igualdad de género. "No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre", enfatizó Macri, mientras las cámaras enfocaban primero a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y luego a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que también acompañaron con aplausos.



Medios nacionales difundieron que el presidente Mauricio Macri se asomó a las puertas del Congreso tras inaugurar las sesiones ordinarias, pero casi nadie lo esperaba en la plaza.



A la ida, cuando partió desde Casa Rosada rumbo al Parlamento, el jefe de Estado fue recibido solo por algunos pocos militantes antiabortistas que protestaban en contra del proyecto de ley de despenalización de la interrupción del embarazo, que se debatirá este año.



La escena se repitió a la vuelta, una vez terminado el discurso de apertura de sesiones ordinarias. Esta vez, sin embargo, el líder de Cambiemos salió y saludó hacia la Plaza de los Dos Congresos, donde casi nadie lo esperaba.