Desde la próxima semana, Anses comenzará a otorgar el segundo bono del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) o como también lo denominan, el refuerzo del IFE, que según adelantó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, probablemente sea por el mismo monto que el primero.

1. Cuándo se paga el segundo bono del IFE o refuerzo del IFE

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses), María Fernanda Raverta, aclaró: "Cuando terminemos esta primera vuelta, que será a fin de mes, vamos a poder presentar nuestro nuevo cronograma de pagos para la segunda vuelta".

El pago del IFE de la primera ronda finaliza el 3 de junio para los beneficiarios:

Cobro del IFE por Red Link (primera tanda)

DNI terminados en 9: 3 de junio

Cobro por Correo Argentino:

DNI terminado en 9 y a su vez apellidos que comienzan de la M a la Z, también el 3 de junio.

2. ¿Si cobré el primer bono puedo cobrar el segundo IFE?

Según adelantó el jefe de los ministros, el Gobierno analiza "la cuestión geográfica o focalizada porque ya hay muchas zonas que han recuperado sus actividades". Además indicó que la semana próxima se publicará un decreto que especificará las pautas de este nuevo impulso económico para los sectores más vulnerables.

Por lo que se entiende que todos aquellos solicitantes que viven en territorio de AMBA y sitios donde rige la cuarentena y que ya cobraron el bono IFE, volverían a acceder al beneficio.

3. IFE y deudas de los beneficiarios

La titular de Anses aclaró que los bancos no pueden descontar del IFE deudas de sus beneficiarios. "Pusimos mucha atención en este tema porque fue un esfuerzo muy grande por parte del Estado ante esta emergencia y nos parecía bien injusto que exista alguna posibilidad de que estos $10.000 no le llegaran a las familias", aseguró.

4. Me puedo anotar para cobrar el refuerzo bono del IFE

Muchas personas se preguntan si abrirán una nueva inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia. La directora de Anses explicó que "la inscripción de la IFE está cerrada. El universo de personas que lo puede recibir ya está definido. Lo que estamos haciendo es pagar aún la primera etapa para hacer más cuidadosa la cantidad de la gente que lo sale a cobrar".

5. Cuál será el monto del refuerzo del IFE del bono extraordinario

El jefe de Gabinete aclaró: "Estamos definiendo el monto del Ingreso Familiar de Emergencia correspondiente al mes de mayo. Probablemente sea el mismo", o sea de $10.000.

6. Quiénes cobran el segundo bono del IFE

Todos aquellos solicitantes que viven en territorio de AMBA y sitios donde rige la cuarentena y que ya cobraron el bono IFE en abril, este punto se está analizando.

El IFE está destinado a trabajadores informales, personal de servicio doméstico, monotributistas sociales y monotributistas de las categorías A y B, las más bajas.

Para obtenerlo, los requisitos son: ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años y tener entre 18 y 65 años de edad.

El titular o su grupo familiar no debe tener ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; tener una prestación de desempleo o jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tampoco está destinado a planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

Para realizar consultas se podrá ingresar a Atención Virtual desde Mi Anses

Está disponible todos los días de 00:00 a 20:00hs. Se admitirán 60.000 trámites diarios.