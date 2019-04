Actitudes. En una foto de archivo, los referentes de la oposición en San Juan optaron algunos por no hablar y otros destacaron el plan macrista.

Frente al anuncio de un paquete de medidas económicas para frenar la escalada inflacionaria, los referentes de la oposición al Gobierno provincial en San Juan optaron algunos por el silencio mientras que otros respaldaron el plan macrista. Entre los que optaron por no emitir un juicio se encuentran el intendente santaluceño Marcelo Orrego, candidato a Gobernador del Frente Con Vos y presidente de Producción y Trabajo. A su postura se sumó el jefe comunal rivadaviense, Fabián Martín, quien en las próximas elecciones de junio peleará la reelección. En cambio sí aportaron su parecer en el sentido de acompañar la propuesta el senador nacional Roberto Basualdo, el titular de Anses y candidato a intendente de la Capital, Rodolfo Colombo, y el diputado nacional Eduardo Cáceres, líder del PRO local.



Los referentes de Cambiemos en la provincia viven hoy un complicado proceso. Orrego decidió cambiarle el nombre a esa coalición para separarse de Macri. Incluso en los últimos días ha llegado a sugerir que no será candidato a diputado nacional por ese espacio, como se hablaba por lo bajo en el inicio de la campaña y desde antes, inclusive. En la misma sintonía está Martín, quien probablemente haya sido el más crítico con las decisiones del Gobierno nacional, sobre todo en materia económica. Ellos conviven con el senador Basualdo, quien el miércoles en este diario dijo que si la decisión de Orrego era la de no competir con Cambiemos en las nacionales, él igual seguiría apoyando al macrismo, incluso formando parte de ese bloque en la Cámara Alta. Así mismo, Cáceres quien preside el PRO en San Juan y a pesar de ser socio político de Orrego, ha desaparecido de la campaña a pedido del santaluceño y por las críticas de parte de ese espacio al macrismo, lugar al que él pertenece y defiende.



Sobre las decisiones conocidas ayer, Basualdo sostuvo que "son medidas positivas y que si se cumplen van a venir muy bien y, además, demuestran que el Gobierno nacional quiere dar un paso adelante para apoyar a las empresas al anunciar que no se van a aumentar las tarifas. También es muy buena la línea de préstamos de Anses y el plan de facilidades de pago de la AFIP para cancelar deudas impositivas".



Colombo expresó que "la línea de préstamos de Anses es muy importante porque impacta directamente en el consumo. Hasta ahora, por ejemplo, el 90% de los créditos van para terminar algo en la casa y por eso es una idea muy positiva.



El legislador nacional Cáceres manifestó que "muchos sectores lo están pasando muy mal y es la consecuencia de una enfermedad crónica que aqueja al país desde hace 30 años. Esta gestión no creó ningún problema nuevo, sino que los está solucionando", afirmó, al tiempo que aseguró que el paquete de medidas del Gobierno nacional "no persigue un fin electoral".

La postura oficial

SERGIO UÑAC - Gobernador

"Como todo plan hay que esperar para analizarlo. Estamos en un momento complicado porque la gente sufre y no nos votaron para eso. San Juan eligió el camino de la reactivación y en esa línea vamos a seguir trabajando".

ROBERTO GATTONI - Ministro de Hacienda