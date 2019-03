Con el encuentro que se realizará a las 11 en Casa Rosada con el presidente Mauricio Macri y la primera dama Juliana Awada, mañana se inicia la primera visita de Estado a la Argentina de los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, que durará tres días, incluyendo la asistencia a Córdoba para abrir el VIII Congreso de la Lengua Española.

Los Reyes arribarán a la explanada de la sede del gobierno argentino escoltados por una formación del Regimiento de Granaderos a Caballo y a su llegada recibirán los honores de la fanfarria del Alto Perú. Allí los estarán esperando Macri con su esposa, para dirigirse hasta el Salón Blanco, en el primer piso, donde se realizará la foto oficial y ambos mandatarios darán sendos discursos.

También en Casa Rosada habrá una reunión de la que participarán ministros y funcionarios de ambos países, además de los embajadores Ramón Puerta y Javier Sandomingo, que tendrá lugar en el Salón de los Científicos, también ubicado en el primer piso. Concluido ese encuentro, los Reyes se trasladarán hasta la Residencia Presidencial de Olivos, donde compartirán un almuerzo privado con Macri y Awada.

Este viaje de Felipe y Letizia a la Argentina es una devolución de la visita de Estado que realizó Macri a España en el 2017 y que, de alguna manera, marcó un nuevo impulso a la relación bilateral.

Felipe conoce mucho la Argentina, a donde viajó en siete oportunidades, la última en el 2013, con motivo de la candidatura española a los Juegos Olímpicos del 2020. Desde 2006, y hasta que fue consagrado Rey de España en el 2014, estuvo en todas las tomas de posesión de presidentes argentinos, representando a España en este tipo de ceremonias. Lo hizo en 1999, 2003, 2007 y 2011. Para la asunción de Macri, en cambio, la representación de España la realizó el rey emérito Juan Carlos.

El rey Felipe estuvo aquí incluso antes de ser príncipe. En 1987, cuando tenía apenas 19 años, como alumno guardia marina en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Y a los 23 años, como joven príncipe, en 1991, cuando también visitó Córdoba.

Para los reyes, este es el octavo viaje de Estado y solo el tercero en Iberoamérica, después de los realizados a México y Perú. Los reyes Juan Carlos y Sofía realizaron numerosas visitas a la Argentina, dos de Estado, una oficial, y estuvieron presentes en las dos cumbres iberoamericanas, en Bariloche y Mar del Plata, y también en el Congreso de la Lengua que se realizó en Rosario.

El embajador español Sandomingo dijo que "es verdad que esta visita se produce en un momento quizás no excesivamente propicio para plantear nuevas iniciativas en materia económica, pero no es menos cierto que independientemente de las circunstancias, siempre se puede trabajar -y así se hará ahora-, en la creación de condiciones que permitan superar situaciones no propicias". Sandomingo agregó que "la relación entre España y Argentina va mucho más allá y es mucho más profunda que la relación económica y comercial".

Después del almuerzo en Olivos, Felipe realizará una visita al Congreso, donde luego de firmar el libro de honor del Senado y la Cámara de Diputados mantendrá un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, ya que la vicepresidenta Gabriela Michetti está de viaje oficial en Japón. De allí, el Rey se trasladará a mantener un encuentro con los ministros de la Corte Suprema.

La intensa agenda del primer día de la visita de Estado se cerrará por la noche con la cena de gala que el Presidente ofrecerá a los Reyes en el CCK, a las 20.30 horas.

En su segundo día, Felipe arrancará a las 9 con un desayuno de trabajo con empresarios argentinos y españoles en el Palacio San Martín. A las 10.30 se trasladará a la sede de Telefónica, donde conocerá startups y presenciará una mesa redonda con emprendedores. Al mediodía mantendrá un encuentro en La Rural con una representación de la colectividad española y por la tarde, en el hotel Four Seasons, los Reyes ofrecerán una recepción en honor al Presidente y la Primera Dama, que se realizará a las 18.30. Esa misma noche partirá a Córdoba.

Macri viajará el miércoles por la mañana a Córdoba para cerrar la sesión plenaria inaugural del Congreso de la Lengua, donde además del rey Felipe, hablarán el gobernador Juan Schiaretti y el presidente de la Real Academia Española, Luis García Montero.