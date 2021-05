El índice general de salarios registró marzo un incremento de 5,0% respecto al mes previo, dos décimas por encima de la evolución que marcó la inflación en el mismo período (4,8%), informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec)



De esta manera, al cabo del primer trimestre del año, el Índice de salarios total acumuló un aumento de 13,1%, una décima por encima incremento del 13% que registró el índice de precios al consumidor.



La suba de marzo estuvo impulsada por un incremento del 7,5% en los salarios de la administración pública; a lo que se sumó una mejora del 4 % en el sector privado registrado, y del 4,3% en los ingresos de los empleados no registrados o informales.



Con estas cifras, el primer trimestre del año, los salarios del sector público acumularon un crecimiento de 14,4%; seguidos por el sector Privado Registrado (13,7%) y el Privado no registrado (9,8%)



En lo que respecta a los doce últimos meses, el Índice de salarios total marcó un incremento de 32,7%, con subas del 31,8% para los haberes del Sector Público, del 31,5% del Privado Registrado, y del 37,3% en el No registrado, informó el Indec.



El Ministerio de Economía destacó que el índice de salarios total de marzo aceleró su crecimiento hasta 5,0% mensual luego de crecer 4,3% mensual en febrero.



En marzo se aplicaron varios aumentos correspondientes a cuotas paritarias, destacándose los aumentos en Entidades Deportivas, Comercio, Textiles, Gráficos, Madera, Carne, Maestranza, Alimentación, Sanidad y Estatales nacionales, precisó la dependencia nacional.