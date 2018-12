Siete fines de semana largos tendrá el año que viene, según el calendario de feriados que ya empiezan a observar los argentinos en páginas oficiales del Gobierno nacional.

El calendario 2019 llega con 12 feriados inamovibles por carnaval, fechas patrias y celebraciones religiosas, más 4 trasladables en un año en que sólo los meses de febrero y septiembre no tendrán días de descanso por fechas conmemorativas.

El primer fin de semana largo será en el arranque de marzo, ya que el lunes 4 y el martes 5 es carnaval. El segundo fin de semana largo será en la segunda quincena de abril, ya que el 19 es feriado por el Viernes Santo. El siguiente fin de semana largo será en junio, ya que el lunes 17 se evoca el Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (señalado como feriado trasladable). El cuarto fin de semana largo será a principios de julio, ya que el lunes 8 es día no laboral con fines turísticos, mientras que el martes 9 se evoca el Día de la Independencia. El fin de semana largo de agosto será en la segunda quincena, ya que el lunes 19 es día no laboral con fines turísticos (la fecha del Paso a la Inmortalidad de José de San Martín es el 17 de agosto y cae sábado). El sexto fin de semana largo termina el lunes 14 de octubre (día no laboral con fines turísticos). El Día del Respeto a la Diversidad Cultural es el sábado 12 de octubre. El séptimo fin de semana largo termina el lunes 18 de noviembre (es por el Día de la Soberanía Nacional, que cae miércoles 20).

Hay que sumar los siguientes feriados inamovibles: el de Año Nuevo del martes 1 de enero, el del martes 2 de abril por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el del miércoles 1 de mayo, por el Día del Trabajador, el del jueves 20 de junio por el Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, y el del miércoles 25 de diciembre por Navidad.

El feriado inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia cae el domingo 24 de marzo. A su vez, el inamovible del 25 de mayo por el Día de la Revolución de Mayo cae sábado. Otro de los feriados inamovibles que cae domingo es el 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción. El resto de los feriados inamovibles son los dos de carnaval, el Viernes Santo y el del 9 de Julio.

El mes de diciembre de 2018 llega con dos feriados nacionales y dos días no laborales por motivos turísticos. El primer feriado nacional del mes es hoy: 8 de diciembre (festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María). Para pesar de muchos, en 2018 cayó sábado, por lo que sólo será un día extra de descanso para quienes trabajan ese día.

El otro feriado nacional es el martes 25 de diciembre por la fiesta de Navidad. Sin embargo, tanto la Nochebuena como la víspera de Año Nuevo serán días no laborables con fines turísticos, según quedó establecido por el decreto 923/2017.

Como este año la Navidad (25 de diciembre) cae un martes, el lunes 24 de diciembre (Nochebuena) será feriado puente, lo que augura para muchos un fin de semana largo entre el sábado 22 y el martes 25.

Vale aclarar que el feriado nacional es el 25 de diciembre, mientras que el 24 es "día no laborable con fines turísticos", de modo que la obligación de trabajar depende del empleador.