En la emisión de ayer de La Cornisa TV, el diputado nacional y flamante candidato a senador por Juntos Por el Cambio, Martín Lousteau, fue entrevistado por Luis Majul en los estudios de América. En un mano a mano entre el legislador y el periodista, se abordaron diferentes temas del escenario político, económico y social a nivel nacional.

Entre otras cosas, el economista se refirió a la administración pública y remarcó: "no estamos analizando bien al estado", sostuvo.

Sobre ese tema explicó que en muchas instancias existen corporaciones y empresas que se apropian de lo que le tiene que llegar a le gente. Y sostuvo que la grieta es una calamidad: "porque para poder re imaginar el estado tenés que abrazarte al otro. Es la gran batalla que tenemos que dar", sostuvo.

En el intercambio, el político habló también de su último libro en el que analiza lo que le cuesta a la gente que el estado gaste mal: "Hay que reformar el estado", dijo al respecto.

ALIANZAS POLÍTICAS: TODO POR EL PODER | "El medio se ha vaciado, hay que poder dialogar con el otro lado de la grieta, de lo contrario es muy difícil que Argentina prospere. Hay que terminar con la grieta", @GugaLusto en #LaCornisa y #DeboDecir x @AmericaTV — La Cornisa TV (@LaCornisaok) 24 de junio de 2019

Lousteau habló de su buena relación con el presidente Macri, aunque dijo que no está de acuerdo con muchos aspectos de la política económica de éste gobierno: "El presidente sabe que pienso distinto sobre cómo abordó la economía su gobierno. Pero me convoca para conocer mi opinión en cuestiones en la que no pensamos igual", señaló.

"Yo estoy a la izquierda de Pichetto pero hay que discutir y debatir", agregó con relación al compañero de fórmula de Macri.