El actual diputado nacional y exembajador en los EEUU, Martín Lousteau, abogó por que haya una elección interna en Cambiemos para definir el candidato a presidente en las elecciones de este año, al asegurar que se trata de un espacio que "nació con primarias y con espacios que tenían candidatos presidenciales y discutiendo distintas formas".



Pese a que, por ahora, no definió si será candidato a jefe de Gobierno porteño o aspirará a un cargo nacional, Lousteau afirmó no tener "ninguna duda de que Cambiemos debería tener más visiones adentro" de ese espacio, al tiempo que aseguró que "las coaliciones exitosas compiten en la arena electoral". "Cambiemos nació así, con primarias, con espacios que tenían candidatos presidenciales y discutiendo distintas formas. Y hoy no parece ser eso, y para mi esa es una oportunidad perdida", afirmó en una entrevista publicada en Infobae.



"Lo que no pueden hacer los partidos políticos que conforman una coalición es pedir permiso. Es decir, si hay suficientes radicales, de la misma manera que si hubiera suficiente consenso o convicción en la Coalición Cívica de que representan o intentan representar algo distinto al PRO dentro de una coalición, deberían competir", marcó Lousteau. En esa línea alentó a la Unión Cívica Radical (UCR) a "someterse a la consideración popular a ver cuánto peso tiene ese espacio dentro de la coalición", pero que para ello "no importa quiénes son los candidatos" sino "tener una visión y un diagnóstico" definido para presentárselo a la sociedad.