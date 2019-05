Dos reuniones en menos de una semana entre Mauricio Macri y Martín Lousteau a principios de abril dispararon una oleada de rumores acerca de la posibilidad de que el Presidente le ofreciera la vicepresidencia al diputado, de cara a los comicios presidenciales de octubre. De hecho, el presidente Macri nodescartó la especulación, al decir en una entrevista que lo estaba "conociendo".

Sin embargo, consultado acerca de este potencial escenario, Lousteau eligió tomar distancia y reiterar su voluntad de formar una coalición interpartidaria que "supere a Cambiemos" e incluya, entre otros, al precandidato presidencial Roberto Lavagna y sectores del peronismo no kirchnerista.

Para manifestar esta postura, el diputado ensayó una crítica hacia la coalición de gobierno: "Yo ni siquiera estoy en Cambiemos. Cuando hemos pedido primarias para mostrar matices, diferencias en diagnóstico sobre como encarar los problemas, no nos quisieron adentro", dijo Lousteau en diálogo con Alejandro Fantino en el programa "Animales Sueltos", que se emite por América. El diputado hacía referencia a las elecciones legislativas de 2017 donde, ante la negativa de Cambiemos de celebrar elecciones internas, compitió como candidato del partido Evolución.

Lousteau profundizó luego su concepto acerca de la coalición que imagina: "Tenemos que tener coaliciones lo suficientemente grandes para abordar lo que hay que hacer. No basta una persona que tenga bien el diagnóstico. Yo no voy a estar en ningún lugar que no comparta que la coalición para gobernar argentina tiene que ser más grande".

En consecuencia, fue consultado si se postularía como candidato a presidente o vicepresidente. Lousteau rechazó la primer pregunta y, con respecto a la segunda, dijo: "Si no hay una cosa más grande que justifique, si no tenemos la capacidad de llevarlo adelante, no".

En tanto, el diputado se mostró a favor de incorporar a Lavagna dentro de un armado electoral, pero criticó su reticencia a participar de una primaria que determine el candidato presidencial: "Creo que no puede decir 'estoy encima', 'tenemos que hacer un acuerdo y un gran espacio colectivo pero tengo que ser yo'. Es contradictorio con lo que se propone como camino", dijo.

Lavagna, sin embargo, ya había rechazado la propuesta de Lousteau poco después de que la anunciara por primera vez. En una entrevista radial, el precandidato aseguró que la idea "no sirve para nada porque Cambiemos es parte de la grieta y Cristina es la otra parte de la grieta". "Acá hay que construir un puente, ubicarse en un centro progresista y no dejarse atraer por los cantos de sirena", dijo en ese entonces.

Finalmente, Lousteau hizo un análisis respecto del contexto económico que atraviesa el país y dijo que, en su opinión, Argentina no está dejando atrás la crisis: "Vamos a salir bien si somos conscientes de lo que es necesario para salir, que es una coalición más grande que vuelva a restaurar la confianza de los argentinos y del resto del mundo".