Luego de haber confirmado que se sometió a un test de antígeno que dio positivo por coronavirus y a la espera de la confirmación a través de un PCR, el presidente Alberto Fernández permanece aislado en la Quinta de Olivos. Desde allí envió un mensaje de texto al periodista Marcelo Bonelli, en el que se aseguró: "Estoy tranquilo".

“Estoy bien. Solo tuve un poco de dolor de cabeza, solo eso. No tengo ningún síntoma alarmante. Estoy bien y tranquilo”, afirmó el Mandatario al periodista según informó el medio TN.

A la vez sostuvo, “Yo estoy atendido y me siento bien. Todos debemos advertir el modo cómo se transmite el virus. Nadie está exento. Cuidarse. Es lo que más me preocupa”, escribió.

Mientras tanto, comienzan a aislarse también, por precaución, funcionarios que mantuvieron contacto con él. Es el caso del El jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, quien el jueves último estuvo reunido con Fernández.



Según el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, se considera contacto estrecho a "toda persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros de un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 minutos".

La noticia del test positivo del Presidente se conoció a las 00.09 de este sábado. El propio Fernández anunció la noticia a través de su cuenta de Twitter. “Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37,3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo”, publicó.

Y añadió: “Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal”.

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”, expresó el jefe de Estado.

Fuente: Télam / TN / Marcelo Bonelli