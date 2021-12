La ministra de Salud, Carla Vizzotti, se refirió a la llegada de la variante de coronavirus Ómicron al país, y dijo que "el barbijo en lugares cerrados vuelve a tener un rol importantísimo".

"El pasajero que ingresó al país con Ómicron se aisló responsablemente en su casa e inmediatamente se hizo el testeo", precisó Vizzotti sobre el primer caso de la variante en Argentina que se registró en San Luis, y cuyo portador permanece asintomático.

"Entre las medidas que Argentinas tomó para rechazar la Delta fue avanzar con la vacunación, así que la situación es totalmente diferente con Ómicron", explicó la Ministra.

Consultada sobre si la variante Ómicron es más contagiosa, la funcionaria respondió: "Hasta ahora lo que podemos ver es la mutación general del virus. El virus lo que busca es ser más transmisible y menos letal. No quiere matarnos, quiere reproducirse y mutar. La posibilidad de transmisión va a depender de esas mutaciones".

En la misma línea señaló que "el tener tantas mutaciones la Ómicron es más contagiosa, pero menos letal, los pacientes son asintomáticos o muy leves". "Hasta ahora no hay reportados muertos por Omicron", añadió.

"No buscamos que no haya casos, es imposible que no haya casos, lo que buscamos es que los casos sean lo más leve posibles", sostuvo al tiempo que agregó que todavía no se sabe "si Ómicron escapa a las vacunas". "Pero si sabemos que es mejor tener las dos vacunas", remarcó.

En otro orden de temas la ministra de Salud fue consultada sobre la implementación del pase sanitario, y dijo al respecto que "arrancará con las actividades de más riesgo y luego cada jurisdicción pueda ampliarlo a otras".

Carla Vizzotti afirmó también que el aumento de casos de coronavirus "es muy gradual". "Era inevitable que con la apertura aumenten. Lo que no tenemos es un aumento en hospitalizaciones en terapia intensiva", explicó.

"A pesar de este aumento de casos, la positividad no es alta. Lo que cuesta mucho es que la gente se acerque a testearse", concluyó.