Después de su viaje a Nueva York y a un día del anuncio del nuevo paquete de asistencia por U$S 57.100 millones del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, Mauricio Macri dará una conferencia de prensa en Casa Rosada. Se espera que el Presidente hable públicamente este jueves, a las 16,30.

La conferencia fue anunciada oficialmente y será en el Salón de los Pueblos Originarios de Casa de Gobierno. Según se detalló, permitirán diez preguntas de los periodistas, que no podrán hacer más de una consulta cada uno.

Aunque el Gobierno no dio mayores detalles del anuncio, se descarta que el Mandatario hablará del nuevo acuerdo con el FMI, que sube a U$S 57.100 millones la asistencia para la Argentina y prevé adelantos por US$ 19.000 millones para lo que resta de este año y el 2019.