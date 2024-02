Nuevos choques entre policías y manifestantes se produjeron a las afueras del Congreso durante el debate en la Cámara de Diputados de la denominada ley Bases, lo que llevó a legisladores del kirchnerismo y la izquierda a presentar una moción para suspender la sesión, rechazado por la mayoría del cuerpo legislativo.



Los incidentes se produjeron cuando la policía se empeñó en hacer cumplir el protocolo antipiquetes que prohíbe los cortes de calles en las avenidas que rodean al Congreso, pese a la cantidad de manifestantes convocados por organizaciones sociales y de izquierda que se oponen a la aprobación de la ley.



Durante varios minutos se vieron escenas de violencia, y enfrentamientos cara a cara de manifestantes con la policía, que usó balas de goma, gases lacrimógenos, camiones hidrantes y motocicletas para sacar a los militantes de la calle y subirlos a la plaza o a la veredas. Según pudo saber Infobae, hay un total de tres heridos y dos detenidos.



Varios diputados de la izquierda, del kirchnerismo y de otros sectores de la oposición salieron del recinto para interiorizarse de lo que pasaba en la plaza (entre ellos Máximo Kirchner, Nicolás del Caño y Miriam Bregman).



En ese contexto, Romina del Pla lanzó dentro del recinto una moción para que el debate en la cámara baja entre en receso y el jefe del bloque kirchnerista, Germán Martínez, avaló la propuesta y pidió un cuarto intermedio hasta las 21.



El pedido fue rechazado en una votación a mano alzada por la mayoría de diputados que prefirieron seguir con la sesión.



Pasadas las 19.30 una docena de móviles celulares, camionetas 4x4, dos carros hidrantes y un colectivo de la Gendarmería Nacional se establecieron sobre la avenida Entre Ríos frente a la plaza de los dos Congresos, en refuerzo de un centenar de efectivos de la Policía Federal que se encontraban apostados en una fila que mantenía a los manifestantes dentro del radio de la plaza.



En ese marco se dieron los enfrentamientos entre los manifestantes, entre ellos del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, trabajadores de Madygraf y la agrupación Unidxs por la Cultura, y se produjeron empujones contra los efectivos, quienes respondieron con balas de goma produciendo corridas de manifestantes perseguidos por motos, incluso sobre la vereda.



Una escena inédita se vio al caer la noche, cuando una decena de policías en motos irrumpió en una esquina del Congreso y comenzó avanzó en círculos mientras algunos de los agentes arrojaban gas pimienta contra los manifestantes.



Varios militantes denunciaron que hubo en ese momento disparos de bala de goma. El canal televisivo C5N informó que uno de sus camarógrafos y un periodista fue alcanzado por perdigones.



"El equipo de IP Noticias y Canal 9 recibió múltiples disparos de balas de goma", informaron desde las redes sociales de estos medios.



El referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, en tanto, debió ser asistido por el SAME tras descompensarse durante los incidentes registrados en las afueras del Congreso.



"No se puede naturalizar que se detenga gente en la vereda, vamos a entrar y pedir una reunión con los presidentes de bloque para suspender la sesión hasta que levanten el operativo", dijo Bregman.



En tanto Nicolás Del Caño aseguró a los medios presentes que dialogó con el jefe de Gendarmería a cargo del operativo, quien le dijo "que iban a sacar a la gente porque no van permitir que corte la calle".



También la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz bajó del recinto. "Bajamos a verificar la información, lo que nos está llegando a los teléfonos, y voy a volver a hablar con el bloque porque están reprimiendo al pueblo que esta pacíficamente manifestándose en rechazo a la ley que se quiere llevar puesta la Republica", dijo.



Pasadas las 20 se sumaron a los reclamos en las inmediaciones del Congreso para solicitar que termine la represión los diputados de UxP Santiago Cafiero, Julia Strada, Maximo Kirchner, Cecilia Moreau, Aldo Leiva, Leandro y Sergio Palazzo entre otros.



"Convocamos a una movilización, si alcanza, en la vereda del Congreso, y si se desborda se desborda. El derecho a manifestarse es inalienable, no lo puede prohibir una ministra", había advertido antes de los incidentes Belliboni.

Lo concreto es que, tras los incidentes, bajó la tensión afuera del Congreso y se retomó el debate por la Ley Ómnibus.

LAS NEGOCIACIONES

Tras horas de incertidumbre, idas y vueltas, una delegación del Ejecutivo aterrizó en la tarde de este jueves en el Congreso encabezada por Karina Milei, y minutos más tarde llegó a los teléfonos de los diputados opositores una contrapropuesta para destrabar el capítulo de privatizaciones: retiran nueve empresas y el listado de 36 queda con 27. Además las segmentan en distintos artículos para facilitar su aprobación.

Karina Milei llegó a Diputados esta tarde junto al vocero presidencial.

Como contó Clarín, el eje de las negociaciones giraba en torno al punto de las privatizaciones y facultades delegadas, caballitos de batalla en los que el Ejecutivo no quería ceder pero tiene altas chances de que se caigan en el recinto.

Si bien el oficialismo aceptó retirar del listado de 41 empresas a YPF y que no se privaticen al 100 % sino que se puedan volver mixtas otras empresas, como Arsat, Nucleoeléctrica y Banco Nación, el acuerdo estaba lejos.

De las 36 restantes, el oficialismo propone en esta nueva versión un listado final de 27.

Retiran Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.

De las nueve que se retiraron, cinco son empresas cordobesas. La provincia que gobierna Martín Llaryora

Pero las principales, con las que el Ejecutivo hizo campaña, siguen. Entre ellas, Administración General de Puertos; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Aerolíneas Argentinas; Correo Argentino, Ferrocarriles Argentinos; y Télam.

Sin embargo, en vez de mantener un solo anexo con todo el listado. Lo divide en cuatro anexos, referenciados también en cuatro artículos distintos. Esto facilita la votación en el recinto porque quienes se oponen a la privatización de alguna empresa concreta podría, por ejemplo, votar a favor de uno de los artículos y rechazar otro.

La nueva propuesta establece que antes de llevar adelante una privatización la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, “deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa y/o sociedad de propiedad total o mayoritaria estatal en cuestión, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos.

Dicho informe deberá ser remitido a la Comisión Bicameral. En ese sentido, el nuevo texto especifica las facultades que tendrá esa Bicameral. "La Comisión podrá requerir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente y emitir dictamen en los asuntos a su cargo. A estos efectos la Comisión Bicameral queda facultada a dictar sus propios reglamentos de funcionamiento".

"Asimismo, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) actuarán en colaboración permanente con esta Comisión", agrega.

Otros puntos en los que habría cambios

La contrapropuesta del Gobierno elimina finalmente la delegación al Ejecutivo en materia fiscal. Así de las 10 iniciales que había pedido Javier Milei están quedando seis: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.