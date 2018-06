Tras recibir el apoyo de los gobernadores del peronismo federal que reafirmaron la necesidad de consensuar un presupuesto y cumplir con las metas fiscales para el año que viene que sirva como una señal clara a los mercados, Mauricio Macri acudió en la tarde este viernes a Ia reunión del IAE Business School que celebraba sus 40 años en el predio de La Rural. El Presidente participó de una entrevista descontracturada y amigable en el mismo escenario por el que pasaron un rato antes el capitán de Los Pumas Agustín Creevy y el actor Facundo Arana, en el que el precio récord del dólar no alteró los ánimos. “Me quita el sueño ayudar a que cada argentino pueda ayudar a elegir, que no tengan limitaciones. El segundo desafío que me obsesiona es que la Argentina tenga un federalismo desarrollado”, rompió el hielo el Presidente ante las preguntas del rector de la universidad Austral Rodolfo Rivarola, que ofició de entrevistador, el director académico del IAE Guillermo D´Andrea y un auditorio con mil empresarios que hicieron sentir local.

Las definiciones más relevantes llegaron al final cuando lo consultaron los interrogantes que se abren ante la coyuntura económica, política y la devaluación. “Hay un mundo que le ha abierto las puertas a la Argentina. Han sido impresionante las muestras de apoyo. Todo el apoyo se ratificó en un acuerdo nunca visto con el FMI. Pero el mercado se mueve por otro lado y nos ha dicho: `quiero ver si van a cumplir`”, destacó el Presidente El Presidente realizó la misma lectura, que durante el inicio de la crisis cambiaria, en los últimos días de abril. Señaló la dependencia del crédito externo y el alza de las tasas en los Estados Unidos sumado a la guerra comercial entre Washington y Beijing. “Hoy mismo todos los gobernadores han ratificado, ante la preocupación que compartimos, que van a apoyar en lo que se ha comprometido con el Fondo Monetario que es el 1,3 (de déficit) para el año que viene”, dijo.

El mandatario responsabilizó a la política, “que no supo administrarse”. “Esta vez vamos a lograrlo entre todos. A lo único que no podemos renunciar es al cambio. Eso lo tenemos que reafirmar todos los días. No hay otro camino y lo tenemos que recorrer juntos: gobiernos, sindicatos, empresarios, oposición, universidades. Todos somos parte de esa energía”, insistió. También evocó el primer trimestre en el que todos los indicadores económicos le sonreían al Gobierno. “Y decían que no se notaba”, bromeó.

Al comienzo de la relajada entrevista, Macri pidió que hubiera más argentinos involucrados en la revolución educativa y distinguió entre docentes y sindicatos. “Hay muchos dirigente y gente con poder que todavía no asume que los argentinos decidimos emprender este cambio. Siguen buscando la forma de evitarlo. Este no es mi cambio, soy al que los argentinos eligieron para canalizar esta decisión. El cambio ya arrancó, la transformación ya arrancó”, valoró el mandatario.

Macri enumeró los que consideró los logros de su administración en lo que ya vislumbra un cambio. “El Consejo de la Magistratura eligió a los mejores jueces, el Presidente no los conoce y no interfiere. Queremos que todos cumplan sus obligaciones por los próximos para los 30 años”, señaló. También destacó que se acabó la época de la connivencia con el narcotráfico. “Los resultados están a la vista. Hemos multiplicado la incautación de droga y la cantidad de detenidos. Ahora tenemos un problema con el servicio penitenciario”, destacó.

El Presidente insistió que aumentó la producción de gas y petróleo. “En un par de años vamos a ser exportadores de gas a toda la región y al mundo, a pesar de la devaluación que estamos sufriendo”, dijo antes de volver a bromear con los #macritips. “Bienvenidos si todos están con un sweater en casa y se acabó el shorticito”, dijo entre risas.

El Jefe de Estado valoró la implementación de los Proyectos de Participación Público Privado y la consolidación entre el sector público y privado. “Necesitamos que haya más oportunidades. Por eso, las mesas de competitividad”, dijo en un discurso calcado por momentos al que brindó el miércoles en la CAME.

A la hora de señalar los problemas, Macri subrayó la pobreza. “Seguimos teniendo enormes bolsones de pobreza, enormes problemas de desarrollo y gente que tiene miedo y que no se dio cuenta de que puede ser parte de esa Argentina más grande”, dijo antes de insistir en los 60 mercados nuevos que abrió durante su administración.

Ante la pregunta de cómo se reconectaba con él mismo ante las presiones, el Presidente apeló a sus afectos y a los mano a mano que publica en Facebook. “El servicio público es duro, sin dudas.Pero es la manera más maravillosa de dar, es interminable. Cada cosa que uno hace impacta sobre cientos de miles de personas. Uno tiene que apostar a nutrirse todos los días de amor, con la familia y los amigos. Ese es el camino para renovar la fuerza. Para mí ha sido muy importante estar en contacto con los argentinos”, dijo.

El Presidente destacó que había marcado el récord de visitas de un mandatario en visitar provincias. “Salvo una a la que no he podido ir”, destacó en alusión a Santa Cruz que no pisó ni en la campaña ni como Jefe de Estado. Los asistentes le festejaron la ocurrencia.